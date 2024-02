WhatsApp: risolto Bug pericoloso sugli Aggiornamenti di Stato

WhatsApp, la celebre app di messaggistica istantanea di proprietà di Meta, continua a connettere ogni giorno centinaia di milioni di utenti in tutto il mondo. È possibile scrivere in chat singole o all’interno di gruppi e inviare messaggi di testo, note vocali, foto, video e tanto altro ancora in modo semplice, rapido e pratico. Insomma, non sorprende che l’app sia il mezzo di comunicazione più gettonato ormai da diversi anni. Considerando poi le continue implementazioni, il suo primato probabilmente durerà ancora a lungo.

Gli aggiornamenti di stato su WhatsApp sono una delle novità degli ultimi anni maggiormente accattivanti. Gli utenti, infatti, possono condividere i loro momenti con un’immagine, una clip, un link o un semplice messaggio testuale, visibili nella sezione apposita per un periodo di 24 ore, simile a quanto accade per le Stories su Instagram. Proprio su questi aggiornamenti, negli ultimi mesi diverse persone hanno riscontrato anomalie. La “colpa” è stata di un bug, ma fortunatamente gli sviluppatori sono riusciti negli ultimi giorni a risolvere tutto.

Il bug sistemato su WhatsApp

La possibilità di condividere facilmente contenuti multimediali direttamente dalla barra di stato è una delle numerose funzionalità introdotte su WhatsApp negli ultimi anni. Questa opzione semplifica ulteriormente il modo in cui gli utenti possono postare momenti significativi e aggiornamenti visivi con i loro contatti. Nel corso di uno degli ultimi aggiornamenti dell’app, però, si è palesato un grave bug in merito alla condivisione dei video. Gli sviluppatori della nota app di messaggistica hanno lavorato duramente per risolvere tale problematica. Dopo un primo tentativo non andato a buon fine, sono riusciti a risolvere il tutto in una seconda occasione. Scaricando l’aggiornamento per Android 2.24.3.15 direttamente dal Google Play Store, tutti potranno tornare a condividere quello che vorranno senza scocciature.

Chi ha attivo sull’iPhone l’aggiornamento automatico dell’app noterà che il bug sarà “scomparso” da solo. Mentre gli altri utenti che desiderano beneficiare delle nuove funzionalità dovranno eseguire manualmente l’aggiornamento di WhatsApp. La risoluzione di questo bug ristabilisce così la piena funzionalità di questa amata funzionalità.