Vodafone, le nuove SILVER hanno distrutto TIM e Iliad: costano 7 EURO

Gli ultimi anni di Vodafone hanno visto alti e bassi, questi ultimi dati soprattutto dalla perdita di diversi utenti. Sono state lanciate però negli ultimi mesi delle offerte molto interessanti che sono riuscite a ristabilire l’equilibrio.

C’era effettivamente bisogno di qualcosa di nuovo ed è arrivato. Il gestore anglosassone infatti ha deciso di proporre delle promo che hanno fatto tornare indietro di corsa tantissimi utenti, soprattutto quelli appartenenti ad alcune realtà molto forti in Italia.

Nel caso in cui qualcuno non se ne fosse accorto, per alcuni utenti sono di nuovo disponibili le vecchie offerte Silver. Si tratta di soluzioni già viste durante gli scorsi mesi del 2023 e che sono state riproposte appositamente durante il 2024.

Lo scopo è quello di battere la concorrenza e a quanto pare non c’è dubbio: Vodafone ci sta riuscendo in pieno. Il gestore, a colpi di minuti, messaggi e giga, sta riuscendo a recuperare tanti nuovi utenti a spese di altre realtà molto forti. Il vantaggio delle due offerte però non sta solo nei contenuti ma anche nel prezzo mensile, e c’è anche un regalo.

Vodafone offre ancora le sue Silver a febbraio, ecco cosa includono

Con tutte le offerte lanciate nell’ultimo periodo, sembra che quelle di Vodafone siano le più appetibili.

Basta sottoscrivere la prima, quella che costa 7,99 € al mese, per avere minuti ed SMS senza limiti con 100 giga in 4G per navigare sul web. La seconda offerta, che costa 9,99 € al mese, vanta invece 150 giga tutti i mesi. Chi sceglie il servizio di ricarica automatica SmartPay, può avere 50 giga in più ogni mese.

Ricordiamo ovviamente che questi giga sono cumulabili con quelli dell’offerta, che dunque vedrà una sorta di upgrade gratuito. Chiaramente la prima passerà da 100 a 150 giga, mentre la seconda arriverà addirittura a 200 giga ogni mese. Il tutto varrà fin quando si continuerà a pagare con questo metodo.