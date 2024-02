I tagliacapelli sono strumenti divenuti molto famosi e diffusi durante il periodo del COVID, per il semplice fatto che la gente non aveva possibilità di recarsi fisicamente dal parrucchiere di fiducia, tanto da doversi arrangiare presso la propria abitazione, con metodi alternativi. Uno dei modelli più in voga tra il pubblico, resta sicuramente il Braun Series 5, oggi disponibile a prezzo scontato su Amazon.

A differenza di altre varianti che potete trovare sul mercato, il suddetto dispositivo non include in confezione accessori particolari, riguardanti ad esempio la regolazione della barba o quant’altro. Di base è possibile fruire di due pettini, che così permettono di gestire lunghezze differenti, oltre a naturalmente il Braun Series 5 stesso. Sono ben 17 le impostazioni utilizzabili, anche in modalità wireless, infatti il prodotto integra una batteria ricaricabile (ma non removibile), che ne permetterà l’utilizzo per circa 50 minuti, lontani dalla presa di corrente.

Braun Series 5: il tagliacapelli che costa poco

Il prodotto di per sé non presenta un costo di listino particolarmente elevato, al giorno d’oggi è infatti prevista una richiesta di 64,90 euro, nonostante ciò su Amazon è stato applicato uno sconto importante, così da invitare il maggior numero di utenti all’ordine. La riduzione imposta dall’azienda è pari al 38%, arrivando ad un valore finale di soli 39,99 euro. L’ordine può essere completato direttamente qui.

L’utilizzo del tagliacapelli Braun Series 5 è davvero semplicissimo, è sulla superficie è presente un solo pulsante per l’accensione/spegnimento, con un selettore a scorrimento che permette di selezionare la giusta lunghezza da tagliare. Impostato il tutto, basterà accenderlo ed iniziare la rasatura, che grazie al sistema di memoria SafetyLock, sarà ancora più semplice ed accorcerà ulteriormente i tempi di inizio dell’operazione (in quanto memorizza la selezione precedente, così da non doverla ripetere ogni volta).