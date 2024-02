Il mezzo di trasporto preferito da chi deve compiere dalle medie alle lunghe distanze è sicuramente l’aereo.

Ogni giorno, in tutto il mondo, partono 26.000 aerei per un totale annuo di 15 milioni aerei e 1,2 miliardi di passeggeri. Numeri che sono destinati a crescere, visto che nel 2035 ci si aspetta 7 miliardi di passeggeri in volo durante tutto l’anno.

Scegliere l’aereo invece di qualsiasi altro mezzo ha sicuramente dei vantaggi indescrivibili, ma ha anche i suoi svantaggi.

Sicuramente scegliendo di volare si può avere una velocità maggiore di qualsiasi altro mezzo e quindi si può raggiungere prima la destinazione desiderata, inoltre è molto più flessibile, confortevole e si possono raggiungere più destinazioni, anche molto lontane.

D’altra parte però l’aereo ha un costo maggiore, una limitazione maggiore sui bagagli da portare a bordo e soprattutto un impatto ambientale da non trascurare.

La stima che prenderemo in considerazione in questo articolo è proprio la velocità. Infatti, vi siete mai chiesti qual è il jet più veloce al mondo?

Sfida di velocità tra i jet, chi vincerebbe?

Tra i jet più veloci in assoluto per il trasporto dei passeggeri civili abbiamo sicuramente il Concorde, un aereo di linea supersonico, in grado di raggiungere la velocità di 2.04 March. Questo velivolo aveva la capacità di effettuare la tratta Roma-Milano in soli 14 minuti! Purtroppo è stato ritirato nel 2003 a causa dei grossi costi di gestione e dell’impatto ambientale.

Per quanto riguarda invece altre tipologie di jet, il primo posto del podio lo occupa, senza ombra di dubbio, il North American X-15, velivolo sperimentale che ha raggiunto addirittura una velocità di Mach 6.7.

Un altro jet, tra i più veloci mai realizzati, è il Lockheed Martin SR-71 Blackbird, aereo di ricognizione statunitense che è stato in grado di raggiungere la velocità di Mach 3.2 e di conseguenza di effettuare la tratta Roma-Milano in soli 8,71 minuti.