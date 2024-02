Polemiche in provincia di Pavia per Finto Autovelox con Gatto Nero

Una controversia è scoppiata di recente a Gravellona Lomellina, comune nella provincia di Pavia, in seguito all’installazione di un insolito finto autovelox, completo di un gatto nero che sembra pronto ad attraversare la strada. L’iniziativa è stata promossa dal sindaco del paese come deterrente per far rallentare gli automobilisti. Tuttavia, tale strumento ha generato lamentele da parte degli stessi guidatori, che temono frenate improvvise e possibili tamponamenti.

Il paese è noto da anni per essere un luogo di installazioni artistiche e l’ultima ad aggiungersi alla lista è proprio l’autovelox con il gatto nero, promosso dall’amministrazione locale.

Il paese che non voleva l’autovelox con il gatto nero

Questa notizia giunge dopo diversi avvistamenti di “Fleximan”, responsabile della distruzione di vari autovelox nelle ultime ore. Il contesto è inoltre caratterizzato da una crescente attenzione verso i rilevatori di velocità. Secondo quanto riportato online, l’autovelox con il gatto è stato posizionato sulla provinciale 192. Precisamente è all’ingresso di Gravellona Lomellina e avrebbe già causato almeno un paio di tamponamenti di lieve entità. Questi incidenti hanno spinto alcuni cittadini a contattare carabinieri, Provincia e municipio, chiedendo la rimozione dell’installazione.

Il sindaco Franco Ratti ha risposto alle critiche con un tocco di ironia, sottolineando che bisogna capire se le reazioni sono dovute a superstizioni riguardanti il gatto nero o alla paura che possa essere vivo, attraversare la strada e essere investito. Nel dubbio, ha suggerito di guidare con cautela mantenendo la distanza di sicurezza. Altri ricordano come Gravellona Lomellina sia nota come “paese d’arte” e ricca di opere bizzarre e fotogeniche. Forse però l’ultima installazione sembra non aver convinto tutti. Nonostante l’obiettivo di attirare l’attenzione dei residenti e dei visitatori sul paese, il sindaco dovrà decidere se cedere alle pressioni e rimuovere l’insolito autovelox con il gatto nero. In un paese che già vanta il primato europeo di autovelox, questo si distingue per l’aggiunta inusuale. I tamponamenti saranno davvero dovuti al sistema di rilevamento di velocità, o come condivide il sindaco, alla pura superstizione? In fondo, basterebbe rispettare i limiti.