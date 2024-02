Kena propone 100 GIGA al mese GRATIS con la sua offerta

L’equilibrio che hanno stabilito i gestori virtuali ormai è conosciuto da tutti e di certo chi ne sta facendo le spese sono i classici provider. Quelli più famosi durante gli ultimi anni hanno perso terreno inesorabilmente a causa della grande crescita di queste piccole realtà che oggi dominano in lungo e in largo. Esistono talmente tanti gestori virtuali che decretare il migliore risulta ogni volta una scelta molto difficile, salvo poi finire sempre dalla stessa parte, ossia quella di Kena Mobile.

Come ogni gestore virtuale che si rispetti, anche Kena Mobile dispone di tante offerte disponibili sul sito ufficiale. Quella che però attira molto di più l’attenzione rispetto alle altre è la prima in lista, la quale si trova proprio all’apertura del sito ufficiale. Parliamo di quella Smart 100 che nel corso degli ultimi mesi ha fatto sì che moltissime persone arrivassero alla corte di questo gestore.

Kena Mobile, la migliore offerta è ancora disponibile sul sito ufficiale

Il merito di questo gestore è sicuramente quello di offrire ai suoi utenti ogni mese i migliori contenuti partendo dai minuti fino ad arrivare ai giga per navigare su rete mobile in 4G. Stando a quanto riportato infatti, sono tante le persone che stanno sottoscrivendo l’offerta sia per questo ma anche per un altro aspetto: il prezzo mensile.

Chiunque dovesse aver sottoscritto già in precedenza la nuova promo, che esiste già da qualche mese, avrà constatato che non cambia mai, né per quanto riguarda i contenuti, né per quanto riguarda il costo ogni mese.

In questa tanto amata offerta gli utenti possono trovare ciò che desiderano. Si parte dai minuti senza limiti verso tutti fino ad arrivare a 100 giga in 4G tutti i mesi, passando anche per 200 SMS. Il costo mensile resterà sempre lo stesso: solo 5,99 €. Niente costi di attivazione e c’è un mese gratis.