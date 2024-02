Amazon REGALA un servizio per avere i prodotti SCONTATI migliori

Il mondo Amazon è costantemente in evoluzione e questo ormai è risaputo da diversi anni. Tutti gli utenti che sono iscritti alla celebre piattaforma e-commerce sanno di poter beneficiare di svariate soluzioni utili per risparmiare ed acquistare qualsiasi tipologia di prodotto utile.

È arrivata ormai da poco tempo una grande novità, la quale contribuirà a far passare l’indecisione a moltissimi clienti di Amazon. Quando le persone si chiedono se sia meglio acquistare un prodotto o magari un altro, spesso passano delle ore o dei giorni prima prima che venga completato l’acquisto. Proprio per questo motivo è arrivato un nuovo strumento utilissimo che consentirà di cavarsela in breve tempo e senza problemi.

Amazon introduce il “Chiedi ad un amico”, ecco come funziona

Direttamente all’interno dell’applicazione ufficiale di Amazon gli utenti troveranno la solita sezione “Condividi“. Sarà proprio qui che da ora in poi risiederà la grande novità, ovvero il “Chiedi ad un amico“. È questa l’ultima frontiera dei consigli per gli acquisti, questa volta tramite il web.

Questo strumento consente di avere dei consigli durante la scelta di un qualsiasi prodotto, chiedendo proprio ad amici, familiari o una qualsiasi persona che magari ne sappia qualcosa in più. Bisognerà semplicemente pensarla come se si inoltrasse un messaggio ad uno dei propri contatti.

Come spiega Amazon, questa nuova esperienza permette di richiedere ed in seguito visualizzare e gestire tutti i suggerimenti e le preferenze da parte degli amici in merito ad alcuni prodotti in maniera veloce e semplice. Siamo quindi di fronte all’ennesima novità che il colosso e-commerce mette a disposizione dei suoi utenti, che ora avranno un motivo in più per pagare l’abbonamento Prime. Da chiarire però che il “Chiedi ad un amico” sarà disponibile per tutti gli iscritti, anche quelli che non hanno Prime. Già da ora dovreste trovarlo disponibile all’interno dell’applicazione.