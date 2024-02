Volete acquistare uno smartwatch a basso prezzo? allora dovete subito fare affidamento sullo Xiaomi Watch S1, un dispositivo relativamente economico che punta fortissimo sul rapporto qualità/prezzo, proponendosi con una cassa in acciaio inossidabile e protezione vetro zaffiro, nonché comunque un elegantissimo cinturino in pelle.

Il suo punto di forza è prima di tutto rappresentato dall’ampio display AMOLED da 1,43 pollici di diagonale, ciò porta con sé colori molto più precisi e bilanciati, ma soprattutto un dettaglio ed una nitidezza praticamente unici nel loro genere. Buona la fluidità nell’utilizzo quotidiano, grazie ad un processore Qualcomm Snapdragon sufficientemente moderno e reattivo, che si completa con una infinità di funzionalità legate al monitoraggio del benessere.

Xiaomi Watch S1: le offerte Amazon lo scontano del 40%

Lo Xiaomi Watch S1 ha da sempre incantato il pubblico, proprio per la sua grandissima eleganza, che nessun altro dispositivo di questa fascia di prezzo pare essere in grado di eguagliare. Proprio della spesa finale da sostenere dobbiamo parlare, poiché lo smartwatch ha un listino di 249,99 euro, un valore che è stato scontato addirittura del 40% da Amazon, per arrivare a spendere in finale solamente 149 euro. Per l’acquisto dovete collegarvi qui.

Tra le specifiche tecniche più interessanti del prodotto non manca chiaramente il chip GPS integrato, così da poter monitorare lo spostamento su mappa anche senza uno smartphone nelle vicinanze, il chip NFC per i pagamenti mobile, nonché comunque tutte le funzionalità di base che ci saremmo aspettati di trovare: monitoraggio del sonno, del battito cardiaco, misurazione dei passi, delle distanze percorse, delle calorie bruciate, stress e similari. Non trascurabile è infine la sua totale resistenza all’acqua, così da poterlo utilizzare senza problemi nelle giornate piovose o anche sotto la doccia.