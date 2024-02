Mediaworld annuncia lo Xiaomi Days: Un’esclusiva vetrina di offerte tecnologiche

Il noto rivenditore di elettronica ed informatica, Mediaworld, ha aperto le porte agli attesi Xiaomi Days. Una vetrina speciale di offerte che mette in primo piano dispositivi di punta del rinomato marchio asiatico. L'occasione offre ai consumatori l'opportunità di accedere a tecnologia all'avanguardia a prezzi scontati fino al 31 Gennaio 2024. Tra le imperdibili offerte sugli smartphone, spiccano: il potente Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G nella versione con 512GB di memoria, disponibile a soli 499 euro. Il top di gamma Xiaomi 13T Pro da 512GB, proposto a 729,99 euro, con uno sconto notevole rispetto ai 899,90 euro di listino. Una grande opportunità di risparmio anche con Xiaomi Redmi 12 da 256GB, ora a soli 168,99 euro, anziché 229,90 euro. Mediaworld: Affari da non perdere sugli indossabili Xiaomi Sempre su Mediaworld, gli amanti degli indossabili troveranno irresistibili sconti durante gli Xiaomi Days. Il Redmi Watch 3, elegante e funzionale, disponibile a soli 89 euro, con uno sconto di 40 euro rispetto al prezzo originale di 129,99 euro. Per chi cerca un fitness tracker di qualità, il Mi Smart Band 8 è in promozione a soli 39 euro. Una delle offerte più sorprendenti riguarda sicuramente: Lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G a 256GB, proposto a soli 279 euro, in significativo ribasso rispetto ai 449,90 euro del prezzo di listino. Una scelta intelligente per chi cerca prestazioni avanzate senza compromessi. Scopri tutte le altre offerte e dettagli Per conoscere tutte le offerte disponibili e ottenere dettagli sulla spedizione e sui metodi di pagamento, vi invitiamo a consultare la lista completa dei prodotti in offerta sul sito di Mediaworld all'indirizzo fornito. Gli Xiaomi Days sono l'occasione perfetta per aggiornare i tuoi dispositivi a prezzi convenienti e rimanere al passo con le ultime innovazioni tecnologiche. Non perdetevi questa incredibile opportunità di risparmio, disponibile ancora a tempo limitato.