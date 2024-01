MediaWorld REGALA la merce, ecco iPhone e PC a prezzi bomba

È arrivato finalmente un nuovo volantino a far parte del mondo dei grandi magazzini che trattano l’elettronica. Si tratta di quello lanciato ufficialmente da MediaWorld, colosso che infatti detiene la leadership per via dei suoi prezzi nettamente più bassi rispetto a quelli della concorrenza.

Come si può notare all’interno del nuovo catalogo, c’è un focus dedicato sull’elettronica in generale, a partire dagli smartphone fino ad arrivare a televisioni ed elettrodomestici connessi. Oggi però l’occhio degli utenti va soprattutto sui telefoni, sui computer e sulle smart TV, che MediaWorld ha deciso di offrire con costi nettamente più bassi rispetto a quelli proposti dalla concorrenza. In basso c’è l’intero volantino al quale potete dare un’occhiata e ci sono anche alcuni prodotti indicati che hanno un prezzo fuori dal comune.

MediaWorld, ecco cosa c’è in sconto nel nuovo volantino di febbraio

La prima cosa che si può notare all’interno del volantino MediaWorld che andrà avanti fino al 4 febbraio, e la possibilità di rateizzare tutto a tasso zero e iniziare a pagare da maggio 2024.

Direttamente in basso, ecco disponibile il Samsung Galaxy S24 Ultra a 1499 € con un’altra offerta di fianco: il notebook Asus VivoBook. Questo computer portatile, con processore Intel i5 di 12esima generazione costa oggi 619 €.

Non mancano altre soluzioni interessanti come ad esempio il nuovo iPhone 15 Pro da 128 giga di memoria a 1149 €. È disponibile anche l’iPhone 13 a 649 €. Per quanto concerne gli altri dispositivi, ecco il nuovo Samsung Galaxy S23 FE a 719 € e c’è anche il Redmi Note 12 Pro+ 5G a 379 €. Tutto è disponibile con due anni di garanzia.