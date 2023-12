I team di Level Infinite e Hotta Studio hanno confermato l’arrivo di un nuovo simulacro su Tower of Fantasy. Il roaster di personaggi selezionabili si amplierà il 21 dicembre con il debutto di Yan Miao.

Il nuovo simulacro Yan Miao ha un background piuttosto interessante in quanto è il supervisore del Dipartimento di Yuheng. A causa delle pesanti critiche all’operato dei suoi superiori, Yan Miao ha sviluppato una forte determinazione. Questa la spinge a dare sempre il massimo e a lavorare affinchè il Dipartimento possa aiutare al meglio i propri cittadini.

Inoltre, a partire dal prossimo 9 gennaio, Tower of Fantasy riceverà un ulteriore grande aggiornamento. Il prossimo anno, il titolo si aggiornerà alla versione 3.5 con l’introduzione di un ulteriore simulacro chiamato Brevey, una vera forza della natura con risorse tutte da scoprire.

Tower of Fantasy si aggiorna con il Winter Festival e il nuovo simulacro Yan Miao, arrivano tante novità, missioni speciali ed eventi a tempo limitato

Per tutto il periodo invernale, saranno disponibili per i Wanderer una serie di attività esclusive ed eventi a tempo limitato. Il tutto rientra nel Winter Festival che permetterà di divertirsi e raccogliere ricompense speciali e a tema.

Inoltre, questo periodo sarà particolarmente ricco per tutti i giocatori in quanto nei giorni scorsi, i team di sviluppo, hanno annunciato la collaborazione speciale con EVANGELION. I protagonisti dell’amato anime arriveranno nel Distretto 9 per affiancare i giocatori con tante missioni e nuovi boss.

Ricordiamo che Tower of Fantasy si configura come un titolo open-world MMORPG ambientato in un futuro sci-fi post-apocalittico. Il design è ispirato agli Anime e questo caratterizza ulteriormente lo stile del gioco. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale.