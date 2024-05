È da un po’ di tempo che non si sente parlare in giro di HTC, eppure sembra che qualcosa stia bollendo in pentola. Nel corso delle ultime ore, infatti, sembra che l’azienda abbia presentato ufficialmente un nuovo prodotto tech. Si tratta di un nuovo tablet appartenente alla fascia medio-bassa del mercato, ovvero il nuovo HTC A101 Plus Edition. Tra le caratteristiche principali, troviamo a bordo un processore di casa Unisoc. Vediamo qui di seguito i dettagli.

HTC sorprende annunciando ufficialmente sul mercato il nuovo HTC A101 Plus Edition

Nel corso delle ultime ore, il produttore tech HTC ha presentato un po’ a sorpresa sul mercato un nuovo tablet. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo HTC A101 Plus Edition, un tablet appartenente alla fascia medio-bassa del mercato. Tra le caratteristiche principali, come già detto, troviamo a bordo un processore di casa Unisoc.

Si tratta nello specifico del soc Unisoc T606. A supporto delle performance, il tablet dispone di tagli di memoria comprendenti fino a 8 GB di RAM e fino a 128 GB di storage interno. L’autonomia è invece affidata ad una batteria con una capienza di 7000 mah e con supporto alla ricarica rapida di soli 10W. Dal punto di vista estetico e di design, non troviamo novità di rilievo.

Il tablet presenta sul fronte un display con una diagonale pari a 10,95 pollici in risoluzione 1920 x 1200 pixel e possiamo notare come le cornici siano piuttosto abbondanti. Sul fronte è poi presente una selfie camera da 8 MP. La parte posteriore ospita invece due fotocamere e con un sensore fotografico principale da 50 MP.

Prezzo e disponibilità

Per il momento, il nuovo HTC A101 Plus Edition sarà disponibile all’acquisto in Russia ad un prezzo al cambio di circa 160 euro. Per il momento, non sappiamo se l’azienda lo commercializzerà presso altri mercati. Vi terremo aggiornati.