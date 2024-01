HONOR Magic6 lite ad un PREZZO STRACCIATO su Amazon

Se stai cercando uno smartphone dalle prestazioni straordinarie a un prezzo vantaggioso, non perdere l’occasione di acquistare l’HONOR Magic6 Lite su Amazon a soli 329,90€, grazie a un coupon sconto sensazionale di 70 euro applicabile nella sezione prezzo.

Dotato del display anti-caduta Ultra-Bounce, l’HONOR Magic6 Lite offre una resistenza a tutto tondo per lo schermo, assicurando una durabilità senza precedenti. La risoluzione retinica di 1,5K mostra ogni dettaglio in modo impeccabile, garantendo un’esperienza visiva di alta qualità. Con una luminosità di picco di 1200 nit, i momenti catturati sullo schermo saranno chiari e vividi. Inoltre, l’oscuramento PWM ad alta frequenza di 1920 Hz elimina lo sfarfallio in condizioni di scarsa illuminazione, proteggendo la salute degli occhi più esigenti.

Prestazioni e design Honor Magic6 Lite

La batteria ad alta densità energetica da 5300 mAh dell’HONOR Magic6 Lite è progettata per resistere agli utenti più assidui. La sua durata eccezionale è accompagnata da un aumento dell’aspettativa di vita della batteria. Dopo 1000 cicli di carica e scarica, il livello di salute della batteria rimane superiore all’80%, garantendo una lunga durata nel tempo.

Attraverso una fotocamera principale da 108 MP, l’HONOR Magic6 Lite cattura immagini super nitide e precise. La funzione super macro da 4 cm mette in evidenza i dettagli più piccoli, mentre la funzione Motion Capture congela momenti indimenticabili. Lo zoom 3x lossless poi garantisce una qualità di immagine impeccabile. Alimentato dal chipset Snapdragon 6 Gen 1 Gaming a 4 nm, questo smartphone regala prestazioni nettamente superiori. Con 8 GB di memoria ultra-large (RAM Turbo) e 256 GB di storage ad alta capacità, lavora con MagicOS 7.2 per migliorare le prestazioni e comprendere le tue esigenze.

L’HONOR Magic6 Lite si presenta con il design di un dispositivo di fascia alta, incanalando il flusso di luci e ombre. Il colore così particolare lo contraddistingue da qualsiasi altro smartphone e se hai una personalità esplosiva potrebbe proprio fare al caso tuo! Tramite un peso di 185 g e uno spessore di 7,98 mm, consente un’esperienza di tenuta perfetta, conquistando a prima vista e incantando con il suo stile raffinato. Non perdere l’opportunità di possedere questo gioiello tecnologico a un prezzo incredibile!