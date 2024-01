Shazam, l'app dedicata al riconoscimento musicale ha deciso di stupire tutti con una grande novità

Con l’ultimo aggiornamento di iOS 17.3, Apple ha implementato una significativa miglioria nell’app Shazam, estendendo le sue capacità di riconoscimento musicale anche quando si utilizzano cuffie o auricolari. Questa novità rappresenta un considerevole passo avanti per l’applicazione, ampiamente riconosciuta come uno strumento fondamentale per scoprire titoli di brani musicali.

Shazam: la nuova funzione in arrivo

Shazam, che è già un punto di riferimento nel suo settore, diventa ora ancora più versatile grazie all’aggiornamento disponibile per tutti gli utenti iOS attraverso l’App Store. La nuova funzione permette agli utenti di identificare canzoni che vengono riprodotte in altre applicazioni come TikTok, Instagram e YouTube, anche mentre si ascoltano attraverso cuffie o auricolari, sia cablati che Bluetooth.

Questa funzionalità risponde a una richiesta a lungo espresso dagli utenti di Shazam. In precedenza, infatti, l’applicazione era in grado di identificare brani provenienti da altre app, ma non era possibile sfruttare questa capacità se si indossavano cuffie o auricolari, limitando notevolmente le sue potenzialità in determinate situazioni.

L’aggiornamento di Shazam per iOS 17.3 migliora quindi notevolmente l’esperienza utente. Per utilizzare la nuova funzione, basta aprire l’applicazione e controllare l’icona delle cuffie per confermare che sono collegate al dispositivo. Da quel momento, Shazam sarà in grado di riconoscere la musica che sta suonando intorno all’utente o all’interno delle applicazioni sopra menzionate.

L’innovazione introdotta da Apple con questo aggiornamento è particolarmente apprezzata perché non richiede l’uso esclusivo di prodotti Apple come le AirPods, ma è compatibile con qualsiasi tipo di cuffie o auricolari, sia cablati che Bluetooth. Questo approccio inclusivo garantisce che un numero maggiore di utenti possa godere dei benefici apportati dall’aggiornamento, rendendo Shazam un’app ancora più indispensabile nella vita quotidiana degli appassionati di musica.