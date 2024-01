MediaTek Dimensity 9300, pronto a superare persino Qualcomm ed Apple

La presentazione del MediaTek Dimensity 9300 non ha soddisfatto pienamente le aspettative degli appassionati, che hanno espresso preoccupazioni riguardo il consumo energetico e il surriscaldamento del chip. Per rispondere a queste critiche, MediaTek sta lavorando sul Dimensity 9400, previsto per il 2024, con caratteristiche tecniche particolarmente promettenti.

MediaTek Dimensity 9300: chip, processo produttivo e molto altro

Secondo le informazioni divulgate dal leaker Digital Chat Station su Weibo, il Dimensity 9400 sarà un SoC realizzato con il processo produttivo TSMC a 3 nm di seconda generazione, conosciuto come N3E. Questo lo colloca in parallelo con il chip A17 Pro degli iPhone 15 Pro e Pro Max di Apple, sebbene il processo di MediaTek sia leggermente più avanzato rispetto al nodo N3B di TSMC utilizzato da Apple.

Il nodo N3E non solo è atteso per offrire una maggiore efficienza produttiva e ridurre gli scarti, ma dovrebbe anche apportare significativi MediaTek Dimensity 9300in termini di prestazioni e efficienza energetica rispetto al suo predecessore. Questa innovazione potrebbe portare MediaTek a competere efficacemente con i principali produttori di SoC per smartphone, come Qualcomm, che sta collaborando con TSMC per il suo Snapdragon 8 Gen4, e Apple, che potrebbe anch’essa aggiornarsi al nuovo processo produttivo nella seconda metà dell’anno.

Digital Chat Station ha inoltre anticipato che MediaTek implementerà le più recenti architetture ARM per la CPU e la GPU nel suo SoC di nuova generazione. Se l’azienda dovesse mantenere l’architettura del Dimensity 9300, il nuovo chip potrebbe vantare 8 P-Core Cortex-X5, scegliendo di non includere gli E-Core a basso consumo ma meno performanti. Nel frattempo, Qualcomm prevede di passare ai Core proprietari Oryon entro fine anno, mentre Apple dovrebbe continuare con la sua architettura proprietaria Apple Silicon.

La competizione nel settore dei SoC per smartphone si sta intensificando, con i grandi nomi del settore che si preparano a lanciare prodotti innovativi utilizzando le più avanzate tecnologie di produzione di semiconduttori. Il MediaTek Dimensity 9400 si configura come un forte contendente in questo scenario competitivo, con la promessa di portare notevoli miglioramenti in termini di prestazioni ed efficienza energetica.