MediaWorld, le offerte del volantino al 60% di sconto contro Euronics

Sono moltissime le offerte che stanno arrivando nell’ultimo periodo da parte dei grandi magazzini che si occupano del mondo dell’elettronica. MediaWorld è sicuramente uno dei colossi più importanti in assoluto, siccome in Italia detiene la leadership ormai da tempo. Le sue offerte, quelle contenute all’interno dei volantini, permettono agli utenti di avere a che fare con i migliori prodotti ai prezzi migliori.

Oggi si può notare come nell’ultimo volantino, quello che sarà disponibile fino alle 23:59 di questa sera, siano disponibili pezzi pregiati a costi molto bassi. Non mancano gli elettrodomestici ma soprattutto non mancano i prodotti come smartphone, computer, televisioni e molto altro ancora. L’obiettivo però questa volta è anche quello di favorire coloro che vogliono finanziare l’acquisto di un qualsiasi dispositivo. C’è la possibilità di finanziamento con la scelta della rata che più si preferisce.

Le nuove opportunità nel volantino di MediaWorld fino a stasera alle 23:59

1 su 15

Tra i grandi sconti ovviamente figurano anche quelli legati al mondo della telefonia. Si parte dal Samsung Galaxy S23 FE, prodotto dotato di ottime specifiche per un totale di 739 €. Oltre a questo, ecco tanto caro Galaxy A54 5G, che con la sua tripla fotocamera costa oggi 449 € in sconto. Restando sempre in oriente, ma questa volta lato Xiaomi, ecco il nuovo Redmi Note 12, disponibile a 249 €.

Chi ama ama i tablet può trovare in sconto il Galaxy Tab A9+ a 259 € o magari l’iPad di 10ª generazione da 10,9″ a 529 €. Questi sono solo alcuni degli sconti, visto che il volantino è davvero pieno di ogni prodotto. dategli uno sguardo siccome lo abbiamo incluso nell’articolo.