BYD: nuovo e moderno impianto di Produzione di auto elettriche

Nel corso di un’importante cerimonia tenutasi il 30 gennaio 2024 a Budapest, BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli ad energia rivoluzionaria, ha ufficialmente dato il via al progetto del suo avanzato impianto di produzione di auto elettriche in Ungheria. Questo evento storico rappresenta la prima volta in cui un’azienda automobilistica cinese inaugura un impianto di autovetture in Europa.

La firma del contratto preliminare è avvenuta alla presenza di illustri ospiti tra cui László Botka, Sindaco di Szegedtra e Péter Szijjártó, Ministro degli Affari Esteri e del Commercio ungherese. La delegazione BYD, guidata da Wang Chuanfu, Presidente e Chairman di BYD, e He Zhiqi, COO e Senior Vice President di BYD Auto, ha reso l’evento ancora più significativo con la presenza dell’Ambasciatore cinese in Ungheria, Gong Tao.

L’impianto BYD a Szeged, Ungheria

L’impianto di produzione altamente avanzato sarà situato a Szeged, nel sud-est dell’Ungheria e raffigura un passo decisivo per BYD, già attiva con successo nel Paese grazie all’impianto di produzione di eBus ad alta tecnologia a Komarom dal 2016. La costruzione dell’impianto avverrà in diverse fasi e si prevede che la fabbrica sarà operativa entro tre anni, producendo una gamma completa di modelli ecologici dell’azienda.

La decisione di BYD di investire ulteriormente in Ungheria è un segnale della fiducia nell’ambiente imprenditoriale del Paese e contribuirà alla creazione di migliaia di posti di lavoro, stimolando l’economia locale e supportando l’indotto industriale circostante. L’azienda, già nota per essere il principale produttore di veicoli a nuova energia al mondo con oltre 28 anni di esperienza nello sviluppo di batterie di potenza, ha un ruolo chiave nel supportare la trasformazione verso la green energy. La casa automobilistica cinese ha guadagnato una solida reputazione globale per l’innovazione nella tecnologia sostenibile e si impegna a accelerare la transizione verso l’elettrico nel mercato europeo.

Dall’apertura dei primi 250 punti vendita in 19 paesi europei, BYD ha già lanciato sei nuovi modelli, per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. L’azienda ha annunciato il prossimo lancio di due nuove vetture nel corso di quest’anno, promuovendo il suo impegno costante nel fornire ai consumatori europei accessibilità a scelte di mobilità elettrica di alta qualità e a prezzi competitivi.