BYD, leader globale nella produzione di veicoli a nuova energia (NEV), ha sancito una pietra miliare nella storia del calcio europeo diventando il partner ufficiale per la mobilità elettrica di UEFA EURO 2024. Questa innovativa collaborazione rappresenta la prima sponsorizzazione di un produttore di veicoli a nuova energia nella storia della competizione, proiettando l’evento calcistico più atteso dell’anno verso nuovi orizzonti sostenibili.

L’obiettivo dichiarato della UEFA di organizzare un campionato europeo più verde e responsabile ambientalmente trova in BYD un alleato ideale. La partnership riflette l’impegno condiviso di entrambe le parti nell’adottare soluzioni sostenibili per affrontare le sfide ambientali.

BYD e UEFA, un passo avanti per un Euro 2024 più verde ed innovativo

La presenza di BYD in UEFA EURO 2024 porterà all’esposizione delle ultime innovazioni nel campo delle auto elettriche, evidenziando l’impegno del marchio nella rendere la e-Mobility accessibile e conveniente per tutti.

Durante il torneo, BYD presenterà la sua gamma diversificata di veicoli a nuova energia in dieci stadi di livello mondiale in Germania. Questa iniziativa non solo offre una dimostrazione tangibile dell’impegno verso la sostenibilità, ma permetterà anche ai fan di calcio di sperimentare di persona le ultime tecnologie EV. La presenza di BYD nelle fan zone ufficiali e gli eventi speciali offriranno un’esperienza coinvolgente e sostenibile per i tifosi.

Michael Shu, Amministratore Delegato di BYD Europa, ha sottolineato l’entusiasmo del marchio nell’essere il primo partner di e-Mobility per un evento sportivo così prestigioso. La collaborazione tra BYD e UEFA EURO 2024 rappresenta una connessione tra l’entusiasmo del calcio e l’impegno condiviso per un futuro più sostenibile.

Insomma, questa partnership segna un passo avanti cruciale nella promozione della mobilità elettrica e della sostenibilità ambientale nel contesto sportivo, dimostrando che la passione per il calcio può andare di pari passo con la responsabilità ambientale.