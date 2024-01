Kia Corporation di recente ha annunciato i risultati commerciali per il 2023, evidenziando un notevole aumento delle vendite globali e aprendo le porte a ambiziosi obiettivi per il 2024.

Il 2023 ha segnato un anno da record per Kia, con un aumento delle vendite globali del 6.4%, portando il totale a 3,087,384 veicoli venduti. Questo risultato è stato alimentato dalla strategia di offerta di modelli ad alto margine e ad alto valore, oltre al successo continuo dei veicoli elettrificati. L’azienda ha mantenuto una posizione di leadership nel settore dei veicoli elettrici, con i modelli elettrificati che rappresentano il 19.1% delle vendite totali nel 2023.

Kia mira a un futuro elettrizzante

Kia si pone obiettivi ambiziosi, con l’intenzione di vendere 3.2 milioni di veicoli a livello globale. L’azienda mira anche a un margine operativo dell‘11.9%, sottolineando l’impegno continuo verso la sostenibilità e l’innovazione.

Nonostante le incertezze del mercato globale nel 2024, Kia è determinata a perseguire una crescita sostenibile. L’azienda punta a rafforzare ulteriormente la propria leadership nei veicoli elettrici, attraverso il lancio di nuovi modelli, inclusi il SUV EV9 e i nuovi modelli EV3 ed EV5.

Insomma, i risultati di Kia nel 2023 e le ambiziose prospettive per il 2024 riflettono una strategia aziendale efficace e un impegno costante verso l’innovazione e la sostenibilità nel settore automobilistico.

Lo sviluppo delle auto elettriche e della loro vendita è sicuramente una buona notizia per il nostro paese che punta proprio ad incentivare questo settore, che mira ad un futuro più sostenibile ed ecologico

