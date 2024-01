La nuova truffa riguarda una situazione davvero incredibile, che parla di un messaggio di invito ad un sito di incontri. Molti utenti ci sono cascati leggendo il testo tramite e-mail, che vede una finta ragazza fare una proposta di conoscenza al malcapitato di turno.

Come potete leggere nel prossimo paragrafo, il testo sembra convincente un pessimo italiano e con una spaziatura ancor peggiore.

Nuova truffa in corso, ecco il messaggio dal quale dovete assolutamente scappare

“Ciao, Mi chiamo Cornelia, ho 26 anni. Lavoro per un’azienda di vendita di prodotti elettronici. Nel tempo libero mi piace fare sport e mi interesserebbe sapere cosa ti piace fare. Non so come ti sentirai riguardo a questa lettera e capisco che potrebbe esserci già qualcuno nella tua vita. Tuttavia, se sei single e aperto agli appuntamenti, mi piacerebbe se mi rispondessi. Questo è il mio primo tentativo di incontrare qualcuno su Internet, spero di non scioccarvi troppo, perché non capisco bene come farlo correttamente 😉 Credo che la vita sia troppo breve per perdere l’opportunità di incontrare qualcuno veramente attraente. In generale, penso che tu abbia compreso tutta l’essenza della mia lettera e reagirai con comprensione e, come me, prenderai l’iniziativa.

Vorrei chiederti una cosa, ho avuto a che fare molte volte con truffatori su Internet e sono preoccupato per la privacy e non potrò scriverti qui il mio numero e indirizzo.

Ti scrivo questa lettera dalla mia posta temporanea e quindi non dovresti rispondere, poiché non riceverai risposta. Ho un profilo su un sito di incontri nella nostra città, questo sito è un forum di incontri per adulti e vorrei chiederti di contattarmi lì, sarà molto più sicuro e conveniente.

Non vedo l’ora di ricevere il tuo messaggio in chat, penso che ci vedremo presto Ecco il mio profilo“