Microsoft si trovava in un momento molto importante per la società dato che erano state rilasciate nuove versioni dell’app Copilot per Android e iOS quando un malware ha oltrepassato i confini dell’ antivirus ed è riuscito ad entrare nel sistema operativo di Windows e ha mandato in allerta tutto il sistema di Redmond. Questo malware chiamato Phemedrome è riuscito ad eludere il chatbot basato sull’ intelligenza artificiale ed intaccare il loro sistema.

Questo malware ruba i dati archiviati nel browser web e li invia agli aggressori che poi li vendono su altri siti e spesso sul dark web; può anche rubare dati di criptovaluta e software da Discord a Steam ed intercettare le posizioni geografiche della vittima. Tutto il sistema di password e dati web potrebbe essere rubati dato che una volta entrati all’ interno del sito si possono catturare qualsiasi tipi di dati.

Microsoft, il malware ha colpito il sistema Windows

Il malware ha potuto impossessarsi dei dati di Windows sfruttando una fragilità del sistema Microsoft Defender SmartScreen che ignora le richieste di sicurezza nel momento in cui vengono aperti dei file URL; questo difetto è stato corretto con una Patch ma non è bastato perché il malware Phenodrome è riuscito ad entrare lo stesso. Tra le compagnie di malware che sono intenzionate ad attaccare il sistema sfruttando questo problema di Microsoft ci sono anche i temibili ransomware molto pericolosi per questi sistemi.

Il fatto che questi dati possano essere rubati fa prevedere che il sistema di antivirus di Microsoft andrebbe migliorato, ma non sarà difficile date le stupende capacità che ha dimostrato in questi anni. Quindi nel frattempo cerchiamo di evitare di incappare in questi attacchi hacker per far si che non vengano rubati più i dati e le caratteristiche sulla posizione geografica dato che sono dati molto sensibili.