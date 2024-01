Spesso si sentono dire parole non sempre positive su questo titolo, accusandolo di aver plagiato il famoso Pokemon. Dunque si tende a definirlo erroneamente come un “Pokemon con le pistole”, descrizione questa, molto superficiale e frutto di invidia per il successo che sta avendo. Cerchiamo di capire meglio che tipo di gioco è.

Cos’è Palworld?

Iniziamo dicendo che Palworld è un gioco di avventura e sopravvivenza in un open world. Questo titolo offre un ambiente variegato e ricco, perfetto per l’esplorazione. In questo mondo, dovremo interagire con delle creature chiamate “pals”. Questi personaggi che richiamano molto il mondo Pokemon, sono il fulcro del gioco, in quanto ognuna presenta delle caratteristiche specifiche.

Il gameplay di Paleworld unisce vari generi poiché presenta elementi come il combattimento, esplorazione, sopravvivenza e costruzione.

La colonna sonora di Palworld

Palworld sta ottenendo molto successo. Anche la colonna sonora è entrata nella top 20 globale di Steam. Considerando che Steam è una piattaforma dedicata solamente ai videogiochi, la presenza al ventesimo posto della colonna sonora di Palworld nella categoria giochi più venduti è un fatto che ha dell’incredibile.

Altro fatto sconcertante è la presenza nella stessa classifica dei 3 tipi di pacchetti che Palworld offre. Perchè al primo posto troviamo solamente il gioco, nella seconda posizione il gioco con la colonna sonora e al ventesimo solo la soundtrack. La soundtrack del gioco presenta 17 tracce audio per una durata complessiva di 28 minuti. è stata composta da Tatsuya Yano, il suo tocco c’è anche in Atelier e Night Of Azure 2.

La colonna sonora è stata comunque pubblicata su YouTube. Su Steam si possono trovare molte recensioni negative nella versione solo soundtrack. Questo perché, molto probabilmente gli utenti pensavano fosse il gioco completo e, delusi, hanno lasciato una recensione negativa che non rispecchia la qualità del contenuto.