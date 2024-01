Infinix Smart 8 Plus, ufficiale il nuovo mid-range di Infinix

Infinix Smart 8 Plus è il nuovo smartphone presentato in queste ore dall'azienda per il mercato indiano e va così ad aggiungersi agli altri dispositivi della famiglia Infinix Smart 8.

Il produttore tech Infinix ha deciso di ampliare ulteriormente la sua gamma di smartphone Infinix Smart 8 per il mercato indiano. In queste ultime ore, infatti, l’azienda ha presentato ufficialmente un nuovo device, ovvero il nuovo medio di gamma Infinix Smart 8 Plus. Si tratta quindi del quarto membro di questa gamma di smartphone a marchio Infinix. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Il produttore tech Infinix annuncia ufficialmente il nuovo Infinix Smart 8 Plus

Infinix Smart 8 Plus è il nuovo smartphone presentato in queste ore dall’azienda per il mercato indiano e va così ad aggiungersi agli altri dispositivi della famiglia Infinix Smart 8. Come già accennato in apertura, ci troviamo di fronte ad uno smartphone appartenente alla fascia media del mercato. Dal punto di vista prestazionale, troviamo infatti a bordo il soc MediaTek Helio G36. Quest’ultimo è accompagnato da tagli di memoria comprendenti fino a 4 GB di RAM LPDDR4X e fino a 128 GB di storage interno.

Dal punto di vista estetico, troviamo sul fronte un display con tecnologia IPS LCD e con un piccolo foro centrale per la selfie camera. Nello specifico, il pannello ha una diagonale da 6.6 pollici ed una risoluzione pari a 720 x 1612 pixel. Il form factor è di 20:9, mentre la frequenza di aggiornamento arriva a 90Hz.

Sulla parte posteriore troviamo un modulo fotografico leggermente ispirato ai device di casa Apple. In particolare, abbiamo un sensore fotografico principale da 50 MP accompagnato da un flash LED e da un sensore IA. La selfie camera è invece da 8 MP. La batteria presente a bordo ha poi una capienza di ben 6000 mah ed è possibile ricaricarla con una potenza di 18W tramite porta di ricarica USB Type C.