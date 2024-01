A partire dal primo Aprile, i clienti WindTre Go 200 Top+ si troveranno di fronte a una rimodulazione tariffaria, con un aumento di 2€ al mese. L’operatore arancione ha inviato SMS di avviso, spiegando che questo adeguamento è dovuto a “esigenze di mercato“.

La notizia però non arriva senza presentare alternative. I clienti hanno infatti diverse opzioni tra cui scegliere, rendendo questo cambiamento più gestibile. In cambio dell’aumento di tariffa, sarà possibile ottenere un pacchetto di dati più generoso o passare a un’altra tariffa con gli stessi contenuti e costi. In più, vi sarà la possibilità di recedere senza costi aggiuntivi, e il termine ultimo per decidere è il 29 febbraio.

Un elemento interessante, per esempio, è che, durante il periodo dal 15 febbraio al 31 marzo 2024, tutti i clienti soggetti a questa rimodulazione avranno accesso a 250 GB di dati. Questo potrebbe essere un incentivo temporaneo per coloro che stanno valutando le loro opzioni.

WindTre: Rimodulazioni e alternative

Per gli utenti WindTre, che invece desiderano mantenere gli stessi contenuti e costi, l’operatore offre la possibilità di aderire a un’offerta Plus inviando un SMS con scritto OPTIN al 40400. Allo stesso modo, è concesso il diritto di recesso senza costi entro 60 giorni dalla ricezione dell’avviso, contattando il 159 o recandosi in un negozio WindTre.

Ad ogni modo, per ulteriori dettagli e chiarimenti a riguardo, il servizio clienti è disponibile al numero 159. Oppure potete consultare il sito web ufficiale dell’operatore telefonico. Sul quale potrete prendere in considerazione anche altre promozioni vantaggiose ed alternative convenienti, senza dover cambiare drasticamente il vostro piano tariffario e la relativa offerta in corso.