I bozzetti del restyling della Volkswagen Golf rivelano ancora una volta che le principali innovazioni nel design saranno concentrate nella parte anteriore, con sottili ritocchi al paraurti e soprattutto l’introduzione di una nuova firma luminosa. Sul retro, si prevedono lievi modifiche ai gruppi ottici, che presenteranno una grafica rinnovata. Come spesso accade con i restyling, saranno disponibili nuove opzioni di colori per la carrozzeria e cerchi in lega dal design inedito.

Le aspettative sono alte anche per l’evoluzione della gamma colori e dei cerchi in lega, aspetto tradizionalmente curato nei restyling Volkswagen. L’attenzione al design si conferma come un elemento chiave per la casa automobilistica tedesca, che continua a innovare sia negli esterni che negli interni dei propri veicoli.

Le sorprese più significative, appunto, saranno riservate all’interno dell’abitacolo. Foto spia hanno anticipato un restyling della plancia, con l’implementazione di un nuovo sistema infotainment dotato di un display touch più ampio. Questo sistema sarà basato su una nuova piattaforma software, già presente ad esempio nella nuovissima Passat e nella elettrica ID.7. Inoltre, il futuro vedrà l’integrazione con ChatGPT per l’assistente vocale, aggiungendo un tocco di innovazione all’esperienza di guida.

Insomma, non vediamo l’ora di vedere cosa ci proporrà Volkswagen in questo 2024, dopo le prime nuove uscite. Vi consigliamo di rimanere aggiornate sulle nostre pagine per tutte le novità in merito.