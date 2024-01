Il mondo di Red Dead Redemption 2 è stato pensato da Rockstar Games per essere vasto ed immersivo. La mappa di gioco si estende per chilometri e gli utenti possono perdersi tra le meraviglie del Vecchio West e le numerose attività secondarie disponibili.

Tuttavia, ad alcuni utenti, questa mappa enorme inizia a stare stretta. Dal 2018, anno di uscita del titolo, i giocatori hanno avuto modo di scoprire ogni centimetro nascosto di Red Dead Redemption 2 e vogliono affrontare nuove sfide.

Complice anche la carenza di supporto ufficiale da parte di Rockstar Games, gli utenti si stanno arrangiando come possono. Nell’ultimo periodo si stanno moltiplicando le MOD amatoriali che introducono novità interessanti nel titolo Western.

La community di Red Dead Redemption 2 sta rilasciando sempre nuove MOD per il titolo, l’ultima modifica introduce tante nuove aree esplorabili a piacimento

La nuova MOD intitolata Out Of Bounds è pensata per ampliare la mappa di gioco con zone inedite. Lo sviluppatore pariah87 l’ha realizzata partendo da una analisi approfondita dei file di gioco. In questo modo è stato possibile scoprire che esistono aree create da Rockstar Games ma non utilizzate nel gioco finale.

Tuttavia, questi spazi sono rimasti nel codice del gioco anche durante il gameplay sono nascoste e inaccessibili. Grazie al lavoro di pariah87 è possibile accedervi ed esplorarle a piacimento. Inoltre, è anche possibile costruire in queste aree, creando una solida base di partenza per ulteriori modder.

Dove il supporto ufficiale di Rockstar Games non arriva, ci pensa l’attiva community di Red Dead Redemption 2 che non vuole rinunciare al proprio titolo preferito. Il pacchetto di installazione è disponibile su nexusmod ma consigliamo solo agli utenti più esperti di procedere con l’aggiunta al titolo.

Sicuramente, nel corso delle prossime settimane, arriveranno nuove espansioni amatoriali che introdurranno città, missioni inedite e nuove sfide che aumenteranno la longevità del titolo.