Spusu è un operatore virtuale che può vantare della qualità di rete offerta dalla WindTre. Sta diventando sempre più famoso grazie alle sue offerte economiche, ma al contempo vantaggiose. Da un paio di giorni l’operatore ha lanciato una nuovissima tariffa chiamata Spusu 150.

La promozione è attivabile soltanto online e il costo è di soli 9,98€ al mese ed è disponibile già per chi è cliente che per coloro che vogliono effettuare il passaggio al gestore approfittando della fantastica promo. Questa resterà sottoscrivibile fino a quando l’operatore non darà ulteriori dettagli.

Mega Offerta Spusu 150

La promo Spusu 150 contiene, come accennato nel paragrafo precedente, molti vantaggi. In particolare, scegliendo di attivarla, si avranno sul proprio smartphone 2000 minuti per chiamare qualunque numero fisso o mobile all’interno del nostro Paese. Per quanto riguarda i messaggi, questi saranno 500 e i destinatari saranno uguali a quelli delle telefonate. Cosa importante sono i dati di navigazione: avrete la possibilità di navigare online ad un’ottima velocità e con un bundle di 150 giga.

C’è però una qualità non indifferente: il servizio Riserva dati. Con esso potranno essere accumulati fino a 300 giga in più. Grazie a questa funzionalità i giga che non saranno utilizzati durante il mese verranno aggiunti a quello successivo, una qualità non indifferente e difficilmente trovabile tra gli altri operatori. I dati di Spusu praticamente non hanno una scadenza, quindi non dovrete preoccuparvi di non averli sfruttati appieno. I nuovi clienti non dovranno pagare alcun costo di attivazione, ma solo quello per la nuova SIM pari a 9,90 euro, in cui è compresa anche la spedizione direttamente a casa vostra. Se invece sarà già clienti, il cambio dell’offerta potrà essere attuato gratuitamente una volta al mese.

Il canone mensile verrà addebitato tramite il metodo di pagamento scelto durante l’attivazione. Nel in cui dovesse poi l’idea e passare ad esempio dalla carta di credito a PayPal, potrete effettuare la modifica nella sezione My Spusu situata nell’area clienti.