Tentativo di TRUFFA sulle e-mail, ecco il messaggio

Continuano purtroppo ad avere effetto le truffe che girano sul web, soprattutto tramite e-mail.Diversi utenti infatti ci sono cascati: un messaggio fingerebbe praticamente di promettere una donazione da circa 3 milioni di dollari. Ovviamente già dalla cifra si può capire tranquillamente che si tratta di una truffa, ma persone ingenue potrebbero cascarci nel tentativo di voler racimolare qualcosa.

Proprio per questo motivo abbiamo deciso di mettere tutti in guardia incollando in basso il messaggio completo. Fate molta attenzione.

Una truffa phishing clamorosa, ecco il messaggio della finta donazione

Quelle che potete leggere qui sotto sono righe abbastanza esplicative della situazione appena descritta. Come potete vedere, si tratta di un messaggio che invita praticamente il povero malcapitato a contattare il finto donatore per proseguire con la transazione.

“Attenzione,

Siamo lieti di informarti che un importo di $ 2.930.000,00 USD (USD) è stato donato e donato a te e alla tua famiglia da Thomas Yi, che ha vinto il vincitore del jackpot della lotteria Powerball di $ 235,4 milioni. Sono il più grande vincitore del jackpot nella storia della lotteria della Florida in America. Ho vinto questa lotteria il 27 marzo 2021… parte di questa donazione è per te e la tua famiglia. Questa donazione serve per aiutare a combattere la povertà delle strade, anche per contribuire alla riduzione della povertà, alle donazioni pubbliche, alla beneficenza pubblica, agli orfanotrofi, ai meno privilegiati e per aiutare le persone povere nella tua comunità, contattalo per richiedere il denaro via e-mail per maggiori dettagli: (INDIRIZZO TRUFFA DA CONTATTARE).

Saluti,

Fondazione Thomas Yi.“