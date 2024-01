Attenzione alla TRUFFA, un messaggio può ROVINARVI

Con un messaggio davvero molto particolare, i truffatori avrebbero fatto girare una nuova truffa sul web, più precisamente tramite e-mail. Secondo le ultime indicazioni, il testo parlerebbe di una ragazza che vuole conoscere il povero malcapitato.

La persona, che viene designata come vittima ideale, verrebbe spinta ad iscriversi ad un sito di incontri. In realtà si tratta solo di un portale sul quale inserirà le sue credenziali sia personali che della carta di credito.

Truffa nuova in arrivo: ecco il messaggio che ha messo in crisi gli utenti

Di fronte ad un messaggio come quello che trovate in basso, dovete assolutamente usare la massima cautela. Partendo dal presupposto che leggerlo non costa nulla, né in termini economici che in termini di rischio assoluto, bisogna stare attentissimi ai link contenuti eventualmente al suo interno.

Noi abbiamo provveduto ad ometterli volontariamente, onde evitare che qualcuno potesse accedere alla truffa mediante il nostro articolo.

“Ciao! Mi piaci e per favore, non ignorare il mio desiderio di conoscerti.

Mi chiamo Edme. Sono una donna di successo, attraente, sexy, con la mia grinta.

Mi piace rilassarmi in un luogo accogliente, mi piace viaggiare e la mia più grande passione è la fotografia.

Catturare un bel momento è un grande risultato. Ho anche un numero enorme di miei selfie.

Rispetto il buon sesso e gli uomini decenti, mi piace quando entrambi i partner provano piacere.

E poiché mi piaci, vorrei suggerirti di incontrarti in un giorno adatto.

Incontriamoci nella chat del mio profilo e parliamo liberamente.

Edme-princess-115 è il mio alias di ricerca. Assicurati di registrarti affinché la tua query di ricerca funzioni.

Starò qui e spero di vederti presto. Un caloroso abbraccio Edme.”