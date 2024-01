Spotify Cambia: Acquisti diretti da iPhone e novità negli Audiolibri

In un entusiasmante annuncio pubblicato sul proprio blog ufficiale, Spotify ha condiviso le innovazioni che saranno implementate a partire da marzo 2024, in concomitanza con l’entrata in vigore del Digital Markets Act (DMA) dell’Unione Europea. Questa nuova normativa, accolta con favore da Spotify, apre la strada a significativi miglioramenti per artisti, creatori e utenti.

Grazie al DMA, Spotify sarà in grado di fornire informazioni dirette agli utenti all’interno dell’app riguardo a offerte sugli abbonamenti, eventuali modifiche ai prezzi e altro ancora. Tale funzionalità promette di rendere l’esperienza utente più trasparente e personalizzata.

Acquisti Spotify diretti da iPhone

Una delle novità più attese riguarda gli utenti che accedono a Spotify da iPhone. G sviluppatori consentiranno agli utenti di acquistare abbonamenti Premium, audiolibri e di effettuare switch tra diverse sottoscrizioni direttamente dall’applicazione. Questa mossa sembra essere una frecciata diretta ad Apple, poiché attualmente gli utenti sono reindirizzati al sito web su PC per effettuare tali transizioni.

Per gli amanti degli audiolibri, Spotify introduce una rivoluzione: nei mercati in cui è disponibile questa opzione, sarà possibile vedere il prezzo di un audiolibro durante la navigazione nel catalogo. Gli utenti potranno anche acquistare facilmente gli audiolibri in pochi step, rendendo l’esperienza più immediata e accessibile. La piattaforma offre infatti una vasta selezione di audiolibri in diversi generi. Ci sono audiolibri disponibili in lingue diverse e per una varietà di interessi, dai romanzi ai testi di sviluppo personale e altro ancora.

Commissioni Eliminate e Nuovi Orizzonti con il DMA

Spotify ha rimosso i pagamenti tramite l’App Store lo scorso luglio a causa delle commissioni ritenute eccessive (30%). Con il DMA, queste potrebbero essere riviste anche da Apple, aprendo la possibilità di un cambiamento significativo nel panorama degli acquisti in-app. Grazie all’introduzione di queste nuove normative, l’Unione Europea si propone di ridefinire il quadro regolatorio per garantire l’accesso degli utenti digitali a prodotti sicuri, tutelare i diritti fondamentali e promuovere una concorrenza aperta e equa nei settori digitali, con l’obiettivo di stimolare l’innovazione e la crescita.

Spotify si prepara quindi a rendere l’utilizzo migliore sfruttando le opportunità offerte dal DMA dell’Unione Europea. L’azienda sembra pronta a sfidare le limitazioni e a rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con la piattaforma di streaming musicale.