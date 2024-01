Il 2023 è stato un anno in cui è stato registrato un grande aumento delle applicazioni con intelligenza artificiale. ChatGPT è uno dei servizi che hanno contribuito di più all’incremento della notorietà di questo argomento

La versione online di ChatGPT è disponibile già da un anno. OpenAI, la società che ha creato e amministra ChatGPT, ha deciso di allargare i suoi confini lanciando un’app della chatbot AI per Android. Per questa versione della chatbot AI ci sono delle novità molto interessanti.

Vediamo la novità che è stata introdotta da OpenAI su ChatGPT

La novità di cui andremo a parlare riguarda il GPT Store lanciato di recente da Open Ai. Quest’ultimo è un marketplace in cui gli utenti possono condividere e installare i chatbot, che ovviamente sono basati su ChatGPT, personalizzati. La novità dell’applicazione per Android ci permetterà di utilizzare delle scorciatoie ai GPT personalizzati.

Per gli utenti che vogliono usare ChatGPT per effettuare delle ricerche specifiche, o per creare contenuti che riguardano un argomento in particolare, i GPT personalizzati si dimostrano particolarmente utili. Avere nella schermata home i GPT personalizzati è una comodità che permette agli utenti di accedere rapidamente a tutti chatbot installati e consente di avere risultati più rapidi ed attinenti alle ricerche.

E’ evidente come la funzionalità di ChatGPT sfrutta la novità di Android, che permette di aggiungere delle scorciatoie a determinate app nella home del launcher. Non ci si aspetta una novità simile per IOS, o almeno non in breve tempo.