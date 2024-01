Uomo crede di chattare con Angelina Jolie, ma subisce truffa di 50mila€

Un residente di La Spezia, 35 anni, ha recentemente vissuto un’amara esperienza online cadendo vittima di una truffa che coinvolgeva un falso profilo di Angelina Jolie su Messenger. Convinto di aver stabilito un contatto con la celebre attrice, ha accettato di acquistare la sua Jeep, come mostrato in un video inviato dal truffatore. Con un trasferimento di 50mila euro, il malcapitato spezzino ha scoperto successivamente di essere stato vittima di una frode elaborata.

L’Offerta di Acquisto della Jeep e la Truffa

Il truffatore, presumibilmente proveniente dal centro Africa, aveva creato un falso profilo di Angelina Jolie su Messenger. Utilizzando foto e video della celebrità, è riuscito a convincere la vittima di aver stabilito un collegamento diretto con l’attrice. La truffa ha preso una piega più sinistra quando il falso profilo ha poi proposto vendere la auto all’uomo. Convinto della validità dell’offerta, l’uomo ha inviato 50mila euro sperando di ricevere il veicolo, che ovviamente non è mai arrivato. Con il sogno di possedere l’auto di una celebrità frantumato, lo spezzino ha denunciato l’accaduto alla polizia postale. Ovviamente le probabilità di recuperare i fondi sono scarse, poiché i malviventi si sono dileguati una volta ottenuti i soldi.

L’Avvertimento della Polizia Postale

L’ispettore Alessandro De Nanni, dirigente della polizia postale della Spezia, ora centro operativo per la sicurezza cibernetica, mette in guardia dal crescente rischio di una truffa online. Il crimine informatico si sta evolvendo, con i malfattori che sfruttano il tempo che le persone trascorrono sugli smartphone per pianificare inganni. Il piano non era poi così sofisticato, semplicemente hanno fatto leva sull’inesperienza e sulla poca conoscenza del mondo digitale, oltre che sulla sua ingenuità. Purtroppo ne ha subito gravemente le conseguenze e i soldi inviati ormai sono persi per sempre.

De Nanni sottolinea vari tipi di truffe, tra cui phishing con falsi SMS bancari, casi di spoofing dove i numeri delle forze dell’ordine vengono clonati, truffe sentimentali e inganni legati all’intelligenza artificiale con copie di voci e immagini video. In un mondo digitale sempre più complesso, la consapevolezza e la prudenza sono fondamentali per evitare di cadere vittima di truffa online sempre più ingegnosa.