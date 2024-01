Truffa agli utenti sulle e-mail, il messaggio PHISHING svuota le carte di credito

Con un nuovo inganno messo in piedi proprio in questi giorni, alcuni truffatori sarebbero riusciti a derubare gli utenti. È arrivata infatti una nuova truffa, il tutto mediante un messaggio di posta elettronica che avrebbe confuso i poveri malcapitati.

Il messaggio che potete trovare nel prossimo paragrafo tende a portare gli utenti all’esasperazione. Inizialmente credono di avere a che fare con una bella donna che li desidera e che vuole conoscerli su un sito di incontri, ma in seguito non faranno altro che concedere i propri dati personali e anche quelli del conto in banca. Abbiamo incollato nel prossimo paragrafo il testo proprio per aiutare gli utenti ad identificarlo qualora dovesse arrivargli.

Il messaggio più pericolo di gennaio: ecco dove si nasconde la truffa

“Ehi, mi chiamo Georgine e ho 27 anni.

Vorrei invitarti a incontrarmi.

Risponderò immediatamente a qualsiasi domanda tu possa avere.

Sono riuscito a ottenere il tuo indirizzo postale al lavoro; la mia posizione elevata mi ha aiutato in questo.

Una settimana fa ti ho visto nel mio negozio, mi hai subito colpito per la tua avvenenza, ma avevo paura di avvicinarmi e me ne sono davvero pentito. Sono sempre stato attratto dagli uomini come te, ti distingui davvero dagli altri e questo ti rende molto attraente e sexy. Penso che sarebbe molto bello se ci incontrassimo uno di questi giorni e potessimo conoscerci meglio. Penso che sarebbe bello chattare e scambiarsi indirizzi e numeri di telefono, ma penso che farlo via mail non sia sicuro Ho un profilo su un sito di incontri, tutte le mie informazioni di contatto sono lì. Quindi ti suggerisco di scrivermi lì. Lascerò un link al mio profilo e aspetterò il tuo messaggio. Allegherò anche la mia foto alla lettera.

Ti aspetto 😉 Il mio profilo”