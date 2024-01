Il recente rilascio di iOS 17.3 da parte di Apple ha introdotto un’innovativa funzionalità di sicurezza denominata ‘Protezione del dispositivo rubato‘, la quale rende più complesso per i ladri accedere ai dati degli utenti dopo aver rubato un iPhone o un iPad. La nuova funzionalità richiede un riconoscimento biometrico, come Face ID o Touch ID, oltre al tradizionale passcode, per effettuare operazioni che coinvolgono la disattivazione delle protezioni ai dati.

Protezione del dispositivo rubato in iOS 17.3

La situazione attuale di furto di dispositivi Apple comporta spesso tentativi di ottenere il codice di accesso al dispositivo, seguiti dal cambio della password di iCloud per impedire all’utente di bloccare il dispositivo da remoto. I ladri sono diventati più astuti nel cercare di ottenere il codice prima del furto, osservando la vittima a distanza o usando approcci diretti per indurla a inserire il codice davanti a loro.

Con l’introduzione della ‘Protezione del dispositivo rubato‘ in iOS 17.3, l’accesso a password, passkey e altre operazioni sensibili richiede l’autenticazione attraverso Face ID o Touch ID, andando oltre il semplice utilizzo del codice. Se un utente desidera modificare la password dell’account ID Apple associato al dispositivo, inoltre, sarà necessario attendere un’ora prima di autenticarsi nuovamente con Face ID o Touch ID. Questa attesa non è richiesta quando l’utente si trova in ambienti considerati di fiducia, come la propria casa o il luogo di lavoro.

La nuova impostazione di attesa di un’ora si estende anche ad altre azioni che influiscono sulla sicurezza del dispositivo, come l’aggiunta o rimozione di un dispositivo attendibile, la modifica del codice di accesso, l’aggiunta o rimozione di Face ID o Touch ID, la disattivazione di Dov’è e, ovviamente, la disattivazione della protezione del dispositivo rubato.

Un nuovo livello di sicurezza

Questa release di iOS non ha solo introdotto miglioramenti nella sicurezza, ma ha anche presentato nuove funzionalità, come la possibilità di creare playlist collaborative su Apple Music. Sono stati inclusi nuovi sfondi Unity e una nuova band per Apple Watch, dimostrando l’impegno costante di Apple nell’offrire un’esperienza utente completa e sicura.

L’introduzione di queste misure di sicurezza avanzate riflette la costante evoluzione di Apple nel garantire la protezione dei dati degli utenti e nel prevenire attività fraudolente. La ‘Protezione del dispositivo rubato‘ offre agli utenti un livello aggiuntivo di sicurezza e il tempo di attesa di un’ora può risultare fondamentale nel bloccare e recuperare un dispositivo rubato. La tecnologia continua a giocare un ruolo cruciale nella protezione della privacy degli utenti, ma è anche importante che gli utenti siano consapevoli delle pratiche di sicurezza per massimizzare l’efficacia di queste innovazioni.