MediaWorld ha recentemente lanciato una nuova e allettante promozione, denominata “Apple Weekend“, che offre sconti su una vasta gamma di prodotti Apple, compresi iPhone, Mac, Apple Watch e altri dispositivi. Questa iniziativa, affiancata alla già apprezzata Tech Mania, rappresenta un’opportunità imperdibile per gli amanti della tecnologia di accedere a dispositivi di alta qualità a prezzi vantaggiosi. L’offerta sarà valida fino a domenica 21 gennaio 2024, dando agli utenti un breve periodo di tempo per usufruire di queste offerte speciali.

Tech Mania e Apple Weekend: la doppia offensiva di MediaWorld

Tra le interessanti proposte di questa promozione, spiccano gli sconti sugli ultimi modelli di iPhone. Ad esempio, l’iPhone 15 Pro Max con memoria da 256GB è proposto a 1329 euro anziché 1399 euro, nella versione elegante in Titanio nero. Inoltre, l’iPhone 15 da 128GB è disponibile a 849 euro invece di 899 euro, nelle accattivanti varianti di colore Blu, Rosa, Verde e Giallo. Per chi desidera un dispositivo di ultima generazione, l’iPhone 15 Pro Max con memoria da 512GB è scontato a 1549 euro e disponibile nelle sofisticate varianti di Titanio naturale, Titanio nero, Titanio blu e Titanio bianco.

Tra i prodotti Apple in offerta, spiccano anche i computer Mac. Il Mac Mini con chip M2, 8 CPU e 10 GPU, fornito con una spaziosa memoria da 512GB, è proposto a un prezzo speciale di 759 euro. Per chi cerca prestazioni eccezionali, il Mac Studio con chip M1 ULTRA, 20 CPU, 48 GPU, Neural Engine da 32 Core, 64GB di RAM e 1TB di memoria è disponibile a 3999 euro.

Per gli amanti degli iPad, la promozione include l’iPad Pro 11” con chip M2 (4ª Generazione) Wi-Fi e memoria da 256GB in elegante Grigio Siderale, proposto a 1049 euro. Inoltre, l’iPad Air 10.9” Wi-Fi (2022) con memoria da 64GB è disponibile a 699 euro e proposto nelle accattivanti versioni di colore Grigio Siderale, Blu e Viola. Per chi cerca una soluzione più compatta, l’iPad Mini 8.3” Wi-Fi (2021) con memoria da 64GB in tonalità Rosa è in offerta a 559 euro anziché 649,99 euro.

Ultimi giorni per approfittare dell’offerta!

La promozione comprende anche accessori Apple, come gli AirPods di terza generazione con custodia di ricarica Lightning, proposti a 179 euro. Per quanto riguarda gli smartwatch, l’Apple Watch Series 9 GPS nella variante con cassa da 41 mm in alluminio rosa e cinturino Sport confetto è scontato a 419 euro.

L’Apple Weekend di MediaWorld offre un’ampia selezione di prodotti Apple a prezzi vantaggiosi, fornendo agli appassionati di tecnologia l’opportunità di accedere a dispositivi di alta qualità a condizioni economiche. La scadenza della promozione entro il 21 gennaio 2024 sottolinea l’importanza di agire tempestivamente per approfittare di queste offerte limitate nel tempo. La competizione tra le promozioni Tech Mania e Apple Weekend di MediaWorld rappresenta un beneficio tangibile per gli utenti, offrendo loro un’ampia gamma di scelte e opportunità di risparmio.