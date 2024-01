Il mercato dei mini PC è in fortissima espansione nel corso degli ultimi anni, al giorno d’oggi ci ritroviamo con una buonissima dotazione di prodotti di ottimo livello, a prezzi comunque più che abbordabili nella maggior parte dei casi. Su Amazon è difatti possibile acquistare un mini PC risparmiando non poco.

Questi è prodotto direttamente da AceMagic, azienda leader nel settore dei dispositivi dello stesso tipo, capace di mettere sul mercato il Mini PC S1 N97, un prodotto con processore con frequenza di clock a 3,6GHz, affiancato da 6GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD M.2.

Mini PC, che prezzo su Amazon

I prezzi su Amazon sono davvero ogni giorno in forte ribasso, come nel caso dell’AceMagic, il Mini PC S1 N97 che oggi può essere acquistato ad un listino di 498 euro. Le riduzioni partono dal 50% raggiungibile con l’applicazione del coupon presente direttamente in pagina, per poi estendersi con un ulteriore 10%, che gli utenti devono inserire manualmente con il codice LH2D9WIT. Se arrivati a questo punto foste interessati all’acquisto del prodotto, dovete collegarvi qui.

Sulla superficie, a differenza di tanti altri modelli in commercio, trova posto un piccolo display LED che riassume le informazioni di stato, ed è possibile proiettarvici alcune immagini o informazioni altamente personalizzabili. La connettività wireless è capitanata dal WiFi 6 di ultima generazione, mentre comunque si trova una buona dotazione fisica, con ad esempio quattro porte USB-A, due ethernet LAN gigabit, due HDMI (per collegare due monitor in contemporanea) ed un jack da 3,5mm.