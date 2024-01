ChatGPT 4 è l’ultima versione del chatbot di OpenAI che sfrutta il modello GPT–4, ed è indubbiamente lo strumento più efficace per esplorare le potenzialità di questo rivoluzionario modello linguistico. Per poter ottenere l’accesso completo a tali funzionalità è richiesta l’iscrizione a ChatGPT Plus, il piano a pagamento di OpenAI.

Per chi vorrebbe provare queste funzioni senza pagare un abbonamento, fortunatamente, esistono diverse alternative gratuite. Tra queste troviamo strumenti, estensioni dei browser, piattaforme e persino siti web che offrono i vantaggi dell’intelligenza artificiale generativa senza alcun impegno finanziario.

Come usare GPT-4 gratuitamente

Un’alternativa degna di nota a ChatGPT 4 è Bing Chat, sviluppato da Microsoft, che incorpora le capacità di GPT–4 e DALL–E. A differenza di ChatGPT 4, Bing Chat consente la prova gratuita entro certi limiti giornalieri. Perplexity, invece, è un motore di ricerca promettente supportato da stakeholder come Amazon e Shopify. L’obiettivo di questo motore di ricerca è quello di fornire risposte più dirette alle domande degli utenti. Perplexity offre sia una versione di base gratuita che un abbonamento Pro, sbloccando funzionalità avanzate e l’accesso al modello GPT-4. Merlyn, un tool ispirato al leggendario mago Merlino, si distingue per la facilità d’uso come estensione del browser Google Chrome.

Nat.dev, sviluppato da Open Playground, offre invece l’accesso a GPT–4 con vari modelli e parametri tra cui scegliere. In questo caso, si consiglia agli utenti di mantenere le impostazioni predefinite per garantire un’esperienza senza intoppi.

Infine, Hugging Face, una piattaforma open–source per il machine learning, consente agli utenti di contribuire alla crescita dell’intelligenza artificiale. Sebbene presenti limitazioni notevoli, come occasionali rallentamenti e interruzioni del servizio, Hugging Face rimane una risorsa preziosa per accedere a GPT-4.

ChatGPT 4 offre un’esperienza completa e avanzata, ma esplorare alternative fornisce agli utenti opzioni che si adattano a diverse esigenze e preferenze. Che si tratti di Bing Chat, Perplexity, Merlyn, Nat.dev o Hugging Face, gli individui possono sfruttare la potenza di GPT-4 senza vincoli di abbonamento a pagamento. Anche se con gradi variabili di funzionalità e prestazioni. Con l’evoluzione della tecnologia, queste alternative contribuiscono alla democratizzazione dell’intelligenza artificiale generativa, rendendola accessibile a un pubblico più ampio.