Realme 9i non sarà lo smartphone più recente in assoluto, ma al giorno d’oggi resta uno dei migliori per il rapporto qualità/prezzo generalmente offerto dall’azienda cinese stessa, grazie anche alle numerose offerte disponibili su Amazon.

Il modello di cui vi vogliamo parlare prevede una configurazione di base con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, tutto mosso da un processore Qualcomm Snapdragon 680, ed una batteria da 5000mAh dalla buonissima autonomia, che oltretutto supporta la ricarica rapida a 33W.

Aprite subito questo link per collegarvi direttamente al nostro canale Telegram ufficiale, ed avere codici sconto Amazon gratis con i prezzi più bassi in assoluto.

Realme 9i: uno smartphone decisamente economico

Al giorno d’oggi tutti devono acquistare Realme 9i, per un semplice motivo: il prezzo finale di vendita. Avete capito bene, lo smartphone dell’azienda cinese è decisamente economico, oggi costa solamente 129 euro. La variante, che potete acquistare qui su Amazon, viene commercializzata con la solita garanzia legale della durata di 2 anni, ed è anche completamente sbrandizzata.

Spedizione gestita dall’azienda americana, per un prodotto complessivamente completo sotto molteplici punti di vista. Considerando appunto il prezzo di vendita, ci siamo inizialmente stupiti di poter vedere un ampio display IPS LCD da 6,6 pollici di diagonale con refresh rate a 90Hz, quindi capace di garantire una fluidità decisamente superiore al normale, ma anche doppi altoparlanti stereo con tecnologia Dolby Atmos, e la possibilità di estendere dinamicamente la memoria RAM di altri 3GB aggiuntivi. La promozione è valida, al momento almeno, solo ed esclusivamente sulla colorazione Prism Blue.