Microsoft ha sollevato l’asticella nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale (IA) con l’introduzione di GPT-4 Turbo su Copilot. Rendendo disponibile gratuitamente questo avanzato modello di linguaggio che promette una comprensione più profonda dei comandi degli utenti. La finestra di contesto estesa a 128.000 token, equivalente a 300 pagine di testo, offre una maggiore capacità di interazione e consapevolezza degli eventi fino ad aprile 2023. Questo spostamento sembra mettere Copilot in una posizione di vantaggio, posizionandolo come un punto di riferimento nell’ambito dell’IA.

News per Copilot: Un doppio colpo per dominare l’intelligenza artificiale, ma il successo è ancora in bilico

Ma non è finita qui, Microsoft ha lanciato anche Copilot Pro, un piano di abbonamento al costo di 22 euro al mese, aperto a tutti gli utenti. Questa opzione sblocca funzionalità avanzate nelle app di Microsoft 365, consentendo agli utenti di utilizzare anche applicazioni come Word, Excel e PowerPoint per creare, modificare e comunicare in modo più efficiente. La versione Pro offre anche uno strumento di creazione di immagini IA avanzato, con miglioramenti giornalieri e supporto per il paesaggio.

Nonostante questi progressi, però, l’adozione di Copilot non sembra essere stata eccezionale finora, con solo 2,1 milioni di download su iOS e Android. La sfida per Microsoft sarà convincere gli utenti dell’efficacia della sua app, specialmente considerando la concorrenza e i cambiamenti nelle preferenze degli utenti di ChatGPT. L’integrazione pianificata di Copilot in futuri dispositivi Windows e l’implementazione di funzionalità di intelligenza artificiale avanzate potrebbero essere i catalizzatori che porteranno al suo successo.

Resta da vedere se la strategia di Microsoft risulterà vincente nel plasmare il futuro dell’IA e nel definire il modello di business per questa innovativa tecnologia.