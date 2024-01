Il campo dell’intelligenza artificiale (AI) sta vivendo una fase di grande effervescenza. In questo panorama le principali aziende tecnologiche si sfidano a colpi di innovazioni sempre più avanzate. Tra le ultime novità, spicca il prossimo lancio da parte di Google di Bard Advanced, una versione migliorata del suo modello di intelligenza artificiale Bard, attesa nel 2024.

Secondo quanto dichiarato da Google, Bard Advanced incorporerà al suo interno Gemini Ultra, la versione più avanzata del modello AI dell’azienda. Questa nuova creazione promette di superare addirittura le prestazioni di ChatGPT–4, sottolineando l’accelerazione della competizione tra le grandi aziende tecnologiche per sviluppare intelligenze artificiali sempre più potenti e versatili.

Arriva Google Bard Advanced

Secondo quanto emerso fino ad ora, una delle caratteristiche chiave di Google Bard Advanced sarà la sua capacità di attingere a un vastissimo bagaglio di conoscenze. L’AI sarà infatti in grado di spaziare tra i vari campi del sapere umano, dalla scienza alla letteratura e rispondere così a una vasta gamma di domande, anche quelle più complesse. In questo modo, Google Bard Advanced promette di diventare un’importante risorsa per gli utenti in cerca di informazioni approfondite e precise.

La flessibilità di Google Bard Advanced è evidente nella sua capacità di comprendere input di diversi tipi e generare contenuti come testi, immagini, video, linee di codice in vari linguaggi e file audio. Questa versatilità è destinata a rendere l’AI di Google una soluzione completa e efficiente per una vasta gamma di utilizzi.

Nonostante non sia stata ancora annunciata una data di uscita ufficiale per Google Bard Advanced, indizi recenti sulla pagina ufficiale dell’azienda indicano che il lancio potrebbe essere imminente. L’inserimento dell’opzione di scelta tra Bard classico e la sua versione avanzata, funzione rapidamente rimossa, ha suscitato l’attenzione degli utenti e alimentato le speculazioni sulla prossima disponibilità della nuova tecnologia.

Inoltre, durante l’evento Galaxy Unpacked di Samsung, Google ha annunciato che Samsung sarà uno dei primi produttori a utilizzare il nuovo modello AI. Questo annuncio fa ben sperare su una possibile collaborazione futura tra le due aziende.

Per il momento queste sono le sole informazioni disponibili e sono molte le incognite che ancora rimangono, tra cui il prezzo dell’AI di Google. Infatti, non è ancora chiaro se l’AI sarà offerta gratuitamente, come la versione di base di Bard, o se sarà accessibile tramite un abbonamento, come con ChatGPT Plus. Con il progresso accelerato dell’AI, il futuro di Google Bard Advanced si presenta come una tappa significativa nell’evoluzione della tecnologia.