Euronics distrugge Unieuro e lo fa con il 60% di sconto

Gli utenti che hanno fame di nuovi sconti, possono rifarsi all’ultimo volantino di Euronics lanciato il 18 gennaio. Tra i prezzi più interessanti, ci sono certamente quelli in riferimento al mondo della tecnologia, che vede diverse soluzioni.

Ricordiamo inoltre che la maggior parte degli sconti sono riservati agli utenti che fanno parte del cosiddetto Star Club. Come potete notare in basso, c’è davvero tanta merce da prendere al volo, con prezzi che andranno avanti fino al prossimo 31 gennaio.

Con le nuove offerte di Euronics, gli utenti possono avere il massimo: ecco il volantino

Inizialmente, la prima offerta che salta all’occhio è la PlayStation 5 Slim di Sony che con un gioco oggi costa solo 569 €.

Passando al mondo degli smartphone, non mancano le opzioni interessanti da Euronics. Si parte innanzitutto con gli iPhone, disponibili in tutte le salse. Il modello 15 da 128 GB costa infatti 879 € in sconto, mentre il modello 15 Pro da 128 GB parte da 1099 € nella colorazione titanio naturale. Anche per quanto riguarda gli altri telefoni, ci sono grandi sconti e lo dimostra la presenza dello Xiaomi Redmi 12, uno smartphone che vanta al suo interno una memoria RAM da 8 Gb e uno storage da 256 GB. C’è anche una batteria da 5000 mAh e una tripla camera, tutto per 179 €.

Tra gli altri smartphone, spiccano sicuramente quelli di Samsung come ad esempio i nuovi Galaxy S24, già soggetti ad alcune offerte molto interessanti, e anche i modelli di gamma più bassa. Ecco ad esempio il Galaxy A04S che costano 99 € o magari l’A25s che ha un prezzo di 279 €. C’è anche il pieghevole, il Galaxy Z Flip5 che costa 849 € in sconto.