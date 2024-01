OPPO, una delle aziende di punta nel settore degli smart device, ha annunciato con soddisfazione la firma di un accordo globale di licenza incrociata di brevetti con Nokia, focalizzato sui brevetti essenziali nel campo del 5G e delle tecnologie di comunicazione cellulare. Questa collaborazione si propone di stabilire un terreno comune per la risoluzione amichevole di dispute pendenti in tutte le giurisdizioni pertinenti. I dettagli specifici dell’accordo sono mantenuti confidenziali, rispettando un accordo reciproco tra le due parti.

Un patto globale per il futuro tecnologico

Feng Ying, Chief Intellectual Property Officer di OPPO, ha espresso la sua soddisfazione riguardo all’accordo, dichiarando: “Questo accordo globale di licenza incrociata di brevetti con Nokia, che include la licenza incrociata di brevetti essenziali per lo standard 5G, è motivo di soddisfazione per entrambe le aziende. Questo sottolinea il reciproco riconoscimento e rispetto per la proprietà intellettuale e stabilisce una solida base per future collaborazioni tra OPPO e Nokia. Continueremo a sostenere canoni di royalty ragionevoli e ad adottare un approccio a lungo termine alla proprietà intellettuale, promuovendo la risoluzione amichevole delle controversie e il rispetto reciproco del valore della proprietà intellettuale.”

Jenni Lukander, President of Nokia Technologies, ha condiviso la sua prospettiva sull’accordo, dichiarando: “Siamo entusiasti di aver raggiunto un accordo di licenza incrociata di brevetti con OPPO, che evidenzia il reciproco rispetto per la proprietà intellettuale, gli investimenti significativi di Nokia in ricerca e sviluppo, e i contributi aperti agli standard. OPPO è una leader nel mercato globale degli smartphone, e la prospettiva di collaborare per portare ulteriore innovazione agli utenti di tutto il mondo ci entusiasma. Questo nuovo accordo, insieme ad altri accordi cruciali sugli smartphone conclusi nel corso dell’ultimo anno, fornirà stabilità finanziaria a lungo termine alla nostra attività di licenze.”

OPPO e Nokia uniscono le forze per il 5G

Essendo un attore chiave nel possesso dei diritti per i brevetti essenziali allo standard 5G e una forza trainante nell’innovazione degli smart device a livello globale, OPPO si posiziona come sia un innovatore che uno sviluppatore di standard tecnologici. Fino al 31 dicembre 2023, OPPO ha implementato brevetti standard per la comunicazione 5G in oltre 40 Paesi e regioni, vantando un totale di oltre 5.900 famiglie di brevetti a livello globale, oltre a oltre 3.300 brevetti standard 5G dichiarati presso ETSI e più di 11.000 documenti standard presentati presso 3GPP. Secondo i rapporti pubblicati dalla China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) e IPlytics nel 2023, OPPO si posiziona tra le prime aziende globali per la forza del proprio portfolio di brevetti essenziali per lo standard 5G.

Questo accordo tra OPPO e Nokia rappresenta un passo significativo verso la collaborazione globale nel settore degli smart device e delle tecnologie di comunicazione. La risoluzione amichevole delle dispute e il reciproco rispetto per la proprietà intellettuale stabiliscono una base solida per il futuro, permettendo alle due aziende di concentrarsi sull’innovazione e sulla creazione di soluzioni all’avanguardia per gli utenti in tutto il mondo. La stabilità finanziaria garantita dall’accordo contribuirà ulteriormente alla crescita e alla prosperità delle attività di licenza di entrambe le aziende nel lungo termine.