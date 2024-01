Motorola si sta preparando a rilasciare Android 14 sui propri device. Il produttore avvierà una campagna di aggiornamento molto importante che coinvolgerà moltissimi dispositivi, per la gioia dei propri utenti.

Fino ad ora, Motorola ha tentennato nel fornire informazioni sull’update alla nuova versione del sistema operativo del robottino. Tuttavia, grazie ad un nuovo report, possiamo scoprire l’elenco completo degli smartphone interessati dal roll-out di Android 14.

Ricordiamo che l’elenco è creato dal team di YTECHB e si basa sulla raccolta delle varie informazioni emerse in queste settimane. I vari modelli indicati riceveranno quasi certamente l’update, ma non sono note le tempistiche di rilascio.

Motorola vuole aggiornare la propria gamma di device con Android 14, svelata la lista completa dei device che riceveranno l’update

I device che certamente si aggiorneranno saranno quelli appartenenti alla famiglia Razr, con la serie 40 di ultima generazione e i modelli rilasciati nel 2023 e nel 2022. Anche gli smartphone della famiglia Edge riceveranno Android 14, in particolare tutta la gamma rilasciata nel 2023, la famiglia Edge 40 e Edge 30.

Motorola non si dimenticherà anche della famiglia Moto G, con tantissimi device che saranno interessati dall’update:

Moto G, G Stylus e Stylus 5G (2023)

Moto G Power 5G

Moto G84

Moto G54

Moto G73

Moto G53

Moto G23

Moto G14

Infine, il brand provvederà a portare Android 14 anche sul ThinkPhone. Per tutti questi device, lo sviluppo della nuova versione del sistema operativo è attualmente in corso. Per alcuni modelli ci si trova già nella fase di beta testing mentre per altri il rilascio global è già iniziato. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.