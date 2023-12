Google potrebbe presto introdurre una nuova funzionalità nelle prossime release di Android, che riguarda il monitoraggio dello stato di salute delle batterie degli smartphone. Secondo quanto riportato dall’esperto Mishaal Rahman su Android Authority, il sistema operativo di Google potrebbe iniziare a fornire agli utenti una stima della capacità rimanente della batteria.

iOS vs. Android: la parità nel monitoraggio della batteria?

Questa novità rappresenterebbe un significativo passo avanti per Android, portandolo in linea con le funzionalità già presenti su iOS. Da diversi anni, gli utenti di iPhone possono accedere a una stima della capacità residua della batteria attraverso le Impostazioni. Google ha già iniziato a muoversi in questa direzione con l’ultimo Pixel Feature Drop di questo mese, che ha introdotto nuove informazioni sulla batteria, come la data di produzione e il conteggio dei cicli, visualizzate nel tab dedicato.

La QPR2 Beta 2 di Android 14 ha aggiunto ulteriori dettagli, introducendo una pagina nascosta denominata “Stato della batteria“, anche se al momento non include un vero e proprio indicatore dello stato della batteria. Nonostante questo, il codice sorgente suggerisce che potrebbe mostrare informazioni cruciali, come la “percentuale stimata di carica che la batteria può attualmente trattenere rispetto al momento in cui era nuova”.

All’interno del codice sorgente sono state individuate anche alcune icone destinate a essere utilizzate dal sistema operativo per segnalare una capacità ridotta della batteria o il mancato rilevamento della cella. Sembrerebbe che l’app Impostazioni includerà anche un pannello con suggerimenti per migliorare la salute della batteria.

Come affrontare la sfida della trasparenza sulla batteria

Questa evoluzione rappresenta una risposta diretta alla già consolidata funzionalità presente su iOS, dimostrando l’impegno di Google nel migliorare la trasparenza e le informazioni disponibili agli utenti relativamente allo stato delle loro batterie. Tuttavia, rimane da vedere come questa nuova caratteristica verrà implementata e se sarà estesa a una vasta gamma di dispositivi Android. Con un maggiore controllo sulla salute della batteria, gli utenti potranno prendere decisioni più informate riguardo alla gestione dell’alimentazione dei loro dispositivi, contribuendo a una migliore esperienza complessiva.