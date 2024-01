Kit per Videosorveglianza con SCONTO superiore ai 100€ su Amazon

La sicurezza della tua casa e della tua proprietà è una priorità e il Kit Videosorveglianza WiFi Esterno di Hiseeu si propone di offrire una soluzione completa e affidabile. Grazie alle sue caratteristiche avanzate e una configurazione versatile, questo kit è progettato per garantire una sorveglianza efficace per una tua totale tranquillità.

Il sistema di videosorveglianza è venduto come unico pacchetto su Amazon con il 28% di sconto al prezzo vantaggioso di 245,47 euro. Un costo eccezionale considerando le numerosi componenti che ti doneranno una visione a 360° dei tuoi spazi.

Proteggi la tua dimora con il kit di videosorveglianza

Il kit di videosorveglianza include telecamere con una risoluzione di 5MP HD, garantendo una visualizzazione chiara e dettagliata. La presenza di 4 LED bianchi consente una visione notturna potenziata, con due modalità disponibili: visione notturna a colori e visione notturna a infrarossi. La distanza di visione notturna raggiunge fino ad una lunga distanza, offrendo una protezione affidabile anche al buio.

Il sistema di videosorveglianza comprende due telecamere PTZ (Pan Tilt Zoom) e due telecamere WiFi per esterno. La funzionalità PTZ permette una rotazione su, giù, sinistra e destra in remoto tramite il proprio smartphone, ampliando la copertura dell’area sorvegliata. L’NVR, inoltre, supporta fino a 10 telecamere, offrendo la possibilità di espandere il sistema per coprire ulteriori zone.

La funzione di rilevamento del movimento invia notifiche istantanee al tuo telefono. Un suono di sirena e una luce bianca possono essere attivati per spaventare gli estranei. La sensibilità del rilevamento del movimento è regolabile, garantendo una personalizzazione ottimale del sistema. Con microfono e altoparlante integrati, il sistema consente comunicazione bidirezionale per interagire con familiari o amici. Le telecamere sono impermeabili IP66, resistenti a tutte le condizioni climatiche, assicurando un funzionamento affidabile sotto la pioggia o il sole. Il kit è dotato di un disco rigido da 1 TB preinstallato, in grado di supportare 24 ore di registrazione continua per quattro telecamere. La tecnologia H.265+ comprime lo spazio di archiviazione senza compromettere la qualità.

Investire in un sistema di videosorveglianza come il Kit Hiseeu significa garantire la sicurezza della tua casa con tecnologia avanzata e affidabile. Tramite le funzionalità intelligenti e una configurazione flessibile, questo sistema si presenta come una soluzione completa per la tua tranquillità.