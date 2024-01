Magic Keyboard, un nuovo aggiornamento che migliora la sicurezza

Di recente Apple ha rilasciato un aggiornamento del firmware per la Magic Keyboard, contenente un fix su una vulnerabilità nella sicurezza legata al protocollo Bluetooth. Si parla dell’aggiornamento 2.0.6.

Questo aggiornamento è stato reso accessibile a tutte le tipologie di Magic Keyboard per Mac. Vengono inclusi i modelli standard, i modelli con il tastierino numerico, quelle con il touch ID e le sue varianti con il touch ID +.

Per tutti coloro che si stessero chiedendo come installare l’aggiornamento, non c’è da preoccuparsene. Come nelle AirPods, anche la Magic Keyboard installa automaticamente gli aggiornamenti quando la tastiera viene collegata ad un dispositivo Apple. Ciò può avvenire tramite l’uso di qualunque dispositivo che abbia il sistema macOS, iPadOS, iOS e tvOS. Purtroppo, però, non è possibile eseguire l’aggiornamento manualmente, ma è possibile controllare la versione del software direttamente dalle impostazioni tramite il pannello del Bluetooth.

Magic Keyboard, l’aggiornamento migliora la sicurezza

Si può leggere all’interno del supporto pubblicato da Apple che l’aggiornamento è stato appositamente rilasciato per colpa della possibilità che: “un utente malintenzionato con accesso fisico all’accessorio potrebbe essere in grado di estrarre la chiave di accoppiamento Bluetooth e monitorare il traffico Bluetooth”. Non è stato specificato invece se qualcuno abbia realmente eseguito un’operazione del genere e se sia riuscito nell’intento. Ma come già si sa, Apple non rilascia mai dichiarazioni di questo tipo e si consiglia a tutti gli utenti di procedere rapidamente all’installazione collegando semplicemente la Magic Keyboard ad un dispositivo Apple, una via semplice e rapida alla portata anche del consumatore meno esperto.