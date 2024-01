Intelligenza artificiale, esiste un'estensione gratuita che trasforma i video in testo

L’Intelligenza Artificiale (IA) sta rivoluzionando il mondo dell’apprendimento, offrendo soluzioni innovative e pratiche per gli studenti. Uno degli strumenti più utili in questo ambito è YouTube, una piattaforma che si è trasformata in una risorsa inestimabile per l’istruzione. Gli studenti infatti ricorrono frequentemente ad essa per approfondire lezioni scolastiche o universitarie, per imparare nuovi programmi, per seguire ricette, o per recensioni di film.

Intelligenza artificiale: le varie estensioni

Uno dei principali ostacoli nell’uso di YouTube è la durata dei video. Un video eccessivamente lungo può risultare noioso e difficile da seguire fino alla fine, specialmente se contiene informazioni cruciali per la comprensione di un argomento di studio. A questo punto, entra in gioco l’IA con una soluzione pratica: un’estensione gratuita che trasforma i video in testo.

Questa estensione, disponibile su Google, consente di convertire automaticamente il contenuto audiovisivo di YouTube in testo scritto. In pochi secondi, gli utenti possono visualizzare a schermo il testo corrispondente al video, rendendo più semplice l’assimilazione delle informazioni. Oltre a questo, c’è anche la possibilità di trasformare il testo in un documento PDF, che può essere successivamente studiato e sottolineato.

Nonostante ci siano preoccupazioni riguardo l’IA e il suo potenziale impatto sul mercato del lavoro, è importante riconoscere i benefici che questa tecnologia può portare, soprattutto nel campo dell’educazione. L’utilizzo di estensioni basate sull’IA è fondamentale per coloro che desiderano semplificarsi la vita e ottimizzare il proprio tempo di studio. L’estensione Monica, ad esempio, non solo fornisce il testo dei video ma può anche assistere nella creazione di temi e nella selezione di immagini. Per usarla basta scaricare l’add-on dal sito monica.im.