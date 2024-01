Fastweb si conferma come l’operatore di telefonia mobile più veloce in Italia, conquistando per la terza volta consecutiva il titolo secondo Ookla, rinomata società sviluppatrice di Speedtest®. Nei trimestri successivi del 2023, Fastweb ha mantenuto la leadership nella fornitura della più elevata velocità di rete mobile, con una performance impressionante di 100,10 Mbps in download e 12,34 Mbps in upload. Il “Speed Score” combinato di 93,56 rappresenta il massimo registrato nel Paese.

Il trionfo della velocità nella telefonia mobile italiana

La rete mobile 5G di Fastweb, in continua espansione, ora copre oltre il 70% della popolazione italiana. L’azienda sta dimostrando un impegno costante nello sviluppo della tecnologia 5G, offrendo soluzioni innovative e servizi avanzati ai propri clienti. Le tariffe ricaricabili, caratterizzate da minuti, messaggi e Giga mensili, sono particolarmente apprezzate per la loro trasparenza, essendo prive di vincoli e costi nascosti. Inoltre, i clienti possono beneficiare di servizi accessori inclusi nel canone mensile, senza alcun costo aggiuntivo.

Fastweb non si limita solo alla velocità di connessione, ma punta anche a soddisfare le esigenze specifiche dei clienti, offrendo opzioni di addebito flessibili e tariffe che includono la possibilità di abbinare un nuovo smartphone a rate. L’ampio listino delle offerte comprende anche soluzioni per il mondo business, pensate per liberi professionisti e imprese, dimostrando così la versatilità dell’operatore nel servire diversi segmenti di clientela.

Nel gennaio del 2024, il confronto delle offerte Fastweb rivela un panorama di opportunità interessanti. Tra le proposte in evidenza si trovano Fastweb Mobile, Fastweb Mobile Business, Fastweb Mobile Full, Fastweb Mobile Business Freedom e Fastweb Mobile Maxi.

Le occasioni da non perdere con Fastweb

Fastweb Mobile, al prezzo competitivo di 7,95 euro al mese, offre una connessione 5G con chiamate illimitate, 100 messaggi e 150 Giga per la navigazione internet. La SIM viene consegnata gratuitamente a casa del cliente, garantendo un’attivazione rapida e sicura attraverso diverse modalità, compreso il video-riconoscimento e l’uso di SPID o CIE.

Fastweb Mobile Business, a 8,95 euro al mese, va oltre offrendo chiamate illimitate, 300 messaggi e 100 Giga, insieme a corsi della Fastweb Digital Academy per promuovere lo sviluppo delle competenze digitali. La tariffa business include anche 12 GB in roaming, ampliando la copertura a paesi come Regno Unito, Svizzera e Ucraina.

Per chi cerca una soluzione più completa, Fastweb Mobile Full, a 9,95 euro al mese, offre chiamate illimitate, 100 messaggi e 200 Giga, senza vincoli nascosti o spese di uscita. La spedizione della SIM è gratuita, garantendo un accesso rapido e conveniente.

Soluzioni innovative per professionisti e imprese

Fastweb Mobile Business Freedom, al costo di 10,95 euro al mese, include chiamate illimitate, 500 messaggi e 200 Giga in 5G. Con minuti verso destinazioni internazionali e roaming incluso fino a 12 GB al mese, questa tariffa è pensata per professionisti che necessitano di una connessione affidabile anche all’estero.

Fastweb Mobile Maxi, a 11,95 euro al mese, si distingue per una promozione che offre i primi due mesi gratuitamente. Con chiamate illimitate, 100 messaggi e 300 Giga, inclusi anche minuti internazionali e roaming esteso a paesi come Regno Unito, Ucraina e Svizzera, questa offerta è allettante per coloro che cercano un pacchetto completo a un prezzo vantaggioso.

Non solo velocità ma anche sviluppo del talento

Fastweb continua a dimostrare il suo impegno nel fornire servizi di alta qualità e offerte competitive nel panorama della telefonia mobile in Italia. La costante innovazione nella tecnologia 5G, l’attenzione alle esigenze dei clienti e la trasparenza nelle tariffe contribuiscono a consolidare la posizione di Fastweb come operatore di telefonia mobile leader nel Paese. Con un’ampia gamma di opzioni e promozioni, l’operatore si adatta alle diverse necessità dei consumatori, confermando la sua presenza significativa nel settore delle telecomunicazioni.