Ninkear N15 Pro, il notebook super con i7 e con 32 GB di RAM

Ad oggi valutare un computer portatile è diventato semplicissimo: basta dare uno sguardo alle sue specifiche tecniche. Un aspetto che però spesso sfugge è quello estetico, ma si sa: l’occhio vuole la sua parte, e il laptop di Ninkear se la prende eccome. Il prodotto che l’azienda ha scelto di chiamare N15 Pro, vanta tantissime caratteristiche molto interessanti, partendo principalmente dalla sua scheda tecnica piena di componenti hardware di gran livello, fino ad arrivare al design che lascia stupiti coloro che lo utilizzano.

Effettivamente non c’è praticamente nulla da invidiare ai computer portatili di altre aziende molto più famose. Di certo qualcosa da dire in merito a qualche differenza c’è e riguarda il prezzo, molto più accessibile rispetto a quelli mostrati dai soliti brand.

Estetica e design

Quando si parla di computer portatili economici ma allo stesso tempo performanti, non può venire in mente che il nuovo Ninkear N15 Pro. Seguendo quanto fatto in precedenza dall’azienda, questo dispositivo vanta un design davvero interessante, che si basa su linee molto minimali e dimensioni favorevoli al suo trasporto. Effettivamente chi cercava specifiche estetiche di gran livello, troverà pane per i suoi denti.

Il corpo è molto leggero e permette a tutti di portarlo ovunque, quasi non sentendo il suo peso. Che sia in uno zaino o in una borsa a mano, sembrerà quasi di avere un grosso tablet: il suo peso non è eccessivamente basso, siccome pesa 1,87 Kg, ma è ben distribuito sul telaio. Per quanto concerne le dimensioni dello schermo, siamo sui 15,6″ come di consueto per un computer portatile che si rispetti.

Dando uno sguardo a tutti i lati, si può notare come si parta dal retro con uno spessore maggiore che va via via assottigliandosi verso la parte davanti, esattamente come avviene nei MacBook Air. Lo spessore nel punto più sottile raggiunge i 12 mm. Siamo dunque al cospetto di un portatile, sottile e leggero, il massimo del lusso per chi vuole spendere poco.

L’N15 Pro è realizzato in lega di alluminio e magnesio di qualità aeronautica e gode di una una superficie spazzolata per concedere all’utente finale la massima esperienza al tatto. Si proverà una strana sensazione nel passare la mano sulla scocca, effettivamente molto piacevole.

Una volta aperto il portatile, si può notare la grande bellezza che lo contraddistingue, soprattutto per lo schermo. L’ampiezza è decretata anche dalla quasi totale assenza di bordi, soprattutto sui due laterali, che conferiscono dunque al prodotto quella sensazione premium che gli utenti amano quando usano un computer.

Ecco poi il turno di dare uno sguardo leggermente più in basso, dove si trova la tastiera. Questa, di dimensioni standard e retroilluminata in maniera omogenea e con grande qualità, fornisce un ottimo ottimo feedback grazie alla sua corsa corta. Scrivere sarà veramente un piacere, così come lavorare anche per qualche ora di fila grazie alla presenza del tastierino numerico sulla destra che conferisce grande versatilità all’input. Tornando alla retroilluminazione, risulterà davvero facile lavorare anche in condizioni di scarsa luce.

Poco più in alto, ecco i piccoli LED di stato, mentre sotto la tastiera c’è l’ampio touchpad mediante il quale si potrà governare il notebook. Sebbene questo sia di grandi dimensioni, non ci saranno problemi con i tocchi accidentali siccome riuscirà a riconoscerli. In alto a sinistra in questa piccola porzione, ecco anche il fingeprint. All’interno delle impostazioni, ci sarà un menu dedicato totalmente alle gesture da effettuare con l’uso delle dita.

Display

In un qualsiasi computer portatile, gran parte dell’attenzione viene focalizzata chiaramente sul display. L’N15 Pro Garantisce il massimo sotto questo punto di vista, siccome il rapporto tra schermo e scocca è pari al 92% con i bordi che, come anticipato poche righe addietro, spariscono in maniera quasi completa, favorendo dunque il formato in 16:9 più puro.

Essendo un pannello di tipo IPS, la visualizzazione delle immagini riprodotte a bordo sarà chiara e fatta di colori realistici. Il merito è chiaramente da attribuire anche alla grande risoluzione, in full HD a 1920 x 1080 pixel e con 141 ppi di densità. Nessun problema per quel che concerne la fluidità, essendo lo schermo provvisto di 60 Hz di refresh rate. La luce riflessa non sarà assolutamente un problema in quanto parliamo di un vetro anti-glare.

Hardware e specifiche

Lo scopo dell’azienda era sicuramente quello di conferire agli utenti la facoltà di risparmiare avendo un prodotto di qualità. Queste prerogative sono state mostrate innanzitutto dall’estetica del computer, ma ovviamente non poteva venir meno l’apporto delle tantissime specifiche hardware di rilievo. Il Ninkear N15 Pro è uno di quei laptop da prendere al volo innanzitutto per merito del processore presente.

Ecco infatti un Intel Core i7 di 12a generazione in grado di fornire una frequenza fino a 4,7 GHz. Con queste prerogative, è in grado di offrire prestazioni professionali e una notevole potenza di elaborazione, oltre che un’ottima efficienza energetica. Si tratta più precisamente dell’Intel Core i7-1255U.

Chiaramente per far sì che tutto giri alla grande, c’era bisogno anche di due fedeli scudieri, ovvero una gran memoria RAM e un disco fisso capiente e scattante. In primo luogo infatti ecco una memoria RAM da ben 32 GB di tipo DDR4 a 2666 Mhz aggiornabile fino a 64 GB. La gestione dei processi dunque non sarà mai un problema, indipendentemente da quante applicazioni e pagine web saranno aperte. A seguire, ecco il grande apporto dell’SSD di tipo NVMe da ben 1 TB di capienza, la cui velocità è in grado di toccare gli 8 Gbps. Non poteva mancare ovviamente una scheda grafica integrata, ovvero la Intel Iris Xe Graphics.

Per quanto concerne l’alimentazione, ci ritroviamo di fronte ad una batteria da ben 63,52Wh. Questa è in grado di assicurare fino ad 8 ore di utilizzo continuo e un tempo di stand-by di circa 48 ore. Il sistema operativo, come era ovvio che fosse, è Windows 11.

Un sistema di raffreddamento super efficace

Un computer performante deve necessariamente godere di un sistema di raffreddamento che sia altrettanto performante. Ninkear ha pensato ad una doppia soluzione, ovvero a un tubo in rame e ad una ventola. Quest’ultima è dotata di un design doppio con un radiatore interamente in rame, che si occuperà della dissipazione rapida del calore.

Sarà dunque praticamente impossibile sentire scaldare il computer, chiaramente il tutto potrà variare in base al tipo di utilizzo.

Connettività, sicurezza e altre specifiche importanti

1 su 3

Nessuno vorrebbe mai che estranei riescano ad entrare nel sistema operativo di questo computer ed è per questo che è stato equipaggiato con un sensore per le impronte digitali.

La connessione ad Internet è garantita siccome c’è la connessione Wi-Fi 6 Dual-Band. Dando uno sguardo ai vari lati si può notare come non manchi veramente nulla a questo Ninkear N15 Pro. Sul lato destro infatti troviamo il jack da 3,5 mm per le cuffie, sempre utile per chi ama lavorare con contenuti professionali in termini di audio, la porta ethernet per collegare un cavo e navigare in maniera più stabile e veloce, una porta USB 2.0 di tipo A e l’entrata per il cavo di ricarica.

Sul lato sinistro invece largo spazio alla grande velocità di trasferimento dati, con due porte USB 3.0, colorate ovviamente di blu, una porta USB Type-C e l’entrata per il cavo HDMI, immancabile.

Prezzo e disponibilità

Sarebbe impossibile pensare ad un computer del genere con queste caratteristiche marchiato da un altro brand più famoso. Molto probabilmente costerebbe quasi il doppio o poco meno, ma non è questo il caso del Ninkear N15 Pro.

Direttamente sul sito ufficiale infatti gli utenti possono perfezionare l’acquisto scegliendo il prodotto e pagando solo 579,99 €. Il tempo per la spedizione in Europa va dai 2 ai 15 giorni e ovviamente non mancherà il supporto: ci saranno due anni di garanzia completa.

Considerazioni finali e conclusioni

Noi di TecnoAndroid.it pensiamo che questo N15 Pro sia uno dei migliori prodotti tenendo conto del rapporto tra qualità e prezzo. Se risulta comune trovare un display con una risoluzione in full HD, non è di certo comune trovare insieme tutte queste specifiche e per un prezzo così basso.

Bisogna infatti ricordare che a questi prezzi in genere si può trovare in giro un prodotto con al massimo un processore i5, talvolta anche di generazioni più attempate, e in plastica invece che in alluminio come questo laptop.

C’è poco altro da dire: chiunque avesse voglia di acquistarlo deve sapere che non sarà un buco nell’acqua. Portare a casa un dispositivo del genere potrebbe rappresentare una sorpresa, sia per se stessi che per chi invece ha speso molti più soldi per un prodotto che probabilmente non sarà all’altezza.

L’acquisto del Ninkear N15 Pro è consigliato per tutti coloro che hanno svariate tipologie di esigenze. Lo studente che ama avere fluidità e ogni tipo di possibilità sulla sua scrivania o in mobilità, potrà trarre grosso beneficio da acquisto laptop. Lo stesso vale per chi lavora in smart working anche con piattaforme molto pesanti, così come per le persone che fanno semplici gestione di documenti e file.

Il Ninkear N15 Pro può essere acquistato direttamente attraverso il sito ufficiale utilizzando questo link.