o Linkem, l’operatore di telecomunicazioni, ha recentemente introdotto importanti modifiche al suo portafoglio di offerte per la rete fissa in tecnologia FWA 5G. In particolare, le offerte della gamma Senza Limiti sono state aggiornate, con un focus sulle nuove attivazioni.

Dal 18 gennaio 2024, l’intero portafoglio di offerte FWA Linkem Senza Limiti è stato rinnovato. L’offerta principale, Linkem 5G Senza Limiti, ha visto un aggiornamento con un aumento del costo mensile a 26,90 euro, rispetto ai precedenti 24,90 euro. Inoltre, è stata eliminata la possibilità di aggiungere l’opzione voce Parla&Naviga, che permetteva chiamate illimitate nazionali tramite VoIP con un costo aggiuntivo di 2 euro al mese.

Novità in arrivo per Linkem Senza Limiti

L’offerta Linkem 5G Senza Limiti ora prevede esclusivamente una connessione Internet in tecnologia FWA e rappresenta un’opzione per coloro che cercano solo la connessione Internet senza la necessità di una linea telefonica. Per coloro che desiderano entrambi i servizi, Linkem propone l’offerta Linkem 5G Protezione Casa, la nuovissima offerta lanciata l’11 gennaio 2024. L’offerta include la connessione fissa in FWA, ma offre anche un pacchetto di assistenza per la casa e servizi digitali in collaborazione con AXA Partners Italia. L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese, ed include anche chiamate illimitate senza costi aggiuntivi.

La rete 5G FWA di Linkem, operante su frequenze a 3,5 GHz, la copertura attuale è del 70% del territorio nazionale. La velocità massima di navigazione varia in base alla copertura, con velocità fino a 300 Mbps in download e 100 Mbps in upload. La copertura può essere verificata sul sito ufficiale dell’operatore inserendo l’indirizzo nel campo dedicato. Linkem offre anche servizio internet su frequenze a 26 GHz grazie all’accordo con Fastweb, con velocità di navigazione fino a 1 Gbps in download e fino a 100 Mbps in upload.

Nel caso in cui non ci sia copertura 5G con Linkem, è possibile sottoscrivere le offerte dell’operatore su rete 4G. La connessione avviene sulla rete proprietaria utilizzando intervalli di frequenze in banda licenziata 3,4-3,6 GHz con tecnologia trasmissiva LTE Advanced. La velocità massima varia in base alla copertura, con possibilità di navigare fino a 100 Mbps in download e fino a 10 Mbps in upload.

In alternativa, è possibile navigare fino a 30 Mbps in download e fino a 3 Mbps in upload. Con l’offerta Linkem Start, ad esempio, la connettività FWA è fornita tramite rete LTE–FDD, utilizzando le bande di frequenza 800MHz, 1800MHz e 2600MHz grazie a accordi con altri operatori. In quest’ultimo caso, la velocità massima rimane di 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload, con un limite mensile di 930 Giga, oltre il quale la velocità viene ridotta a 1 Mbps in download e upload.

Ulteriori inclusioni nelle offerte Linkem

Le offerte Linkem Senza Limiti includono anche il modem MyLink Box, fornito gratuitamente per permettere ai clienti di usufruire della connessione FWA. Il modem è disponibile in diversi modelli in base all’indirizzo di attivazione. Nel caso di un apparato da esterno e di un malfunzionamento non risolvibile da remoto, Linkem offre, inoltre, l’intervento di un tecnico qualificato. Il costo dell’intervento è a carico del cliente di 48 euro (IVA inclusa).

Tutte le offerte FWA di Linkem includono anche gratuitamente il servizio di Parental Control Kaspersky Safe Kids Free. Il servizio è attivabile direttamente dall’Area Clienti dopo l’acquisto dell’offerta.

Per quanto riguarda la modalità di fatturazione, le offerte Linkem Senza Limiti prevedono un costo mensile bimestrale anticipato. Dato che il costo di attivazione è una tantum, i nuovi clienti Linkem hanno la flessibilità di recedere dall’offerta in qualsiasi momento, pagando solo il costo di cessazione della linea. Con l’offerta Linkem Senza Limiti questo costo è ora fissato a 26,90 euro.